Hanoï tisse son réseau d’approvisionnement pour dynamiser l’agriculture

Photo : VNP/CVN

Le Service de l’agriculture et du développement rural de Hanoï, en étroite collaboration avec celui de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, a uni ses forces au groupe thaïlandais Central Retail afin de promouvoir activement les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de qualité supérieure provenant de la ville et des régions du pays.

Nguyên Nhu Tiêp, directeur du Service de la qualité, de la transformation et du développement du marché, a souligné que le programme de promotion des produits agricoles, forestiers et aquatiques de Hanoï et des provinces bénéficie d’une reconnaissance officielle depuis neuf ans, ayant reçu l’aval du ministère de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que du Comité populaire de Hanoï.

Avec ses 250 entreprises spécialisées dans la production et la transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, Hanoï s’impose comme un véritable pôle agroalimentaire, valorisant les richesses de toutes les régions du pays. En témoignent ses exportations de plus de 1,8 milliard d'USD en 2023.

Plus de 1.000 chaînes d’approvisionnement

Grâce à des accords de coopération signés avec 43 provinces et villes, le Service de l’agriculture et du développement rural de Hanoï a mis en place un vaste réseau de plus de 1.000 chaînes d’approvisionnement, couvrant désormais 20% du marché national des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. Le développement des chaînes d’approvisionnement, en favorisant la transparence sur l’origine des produits, contribue non seulement à renforcer la confiance des consommateurs mais aussi à améliorer la position de la production agricole sur les marchés.

L’organisation de la "Semaine de présentation et de promotion des produits agricoles, forestiers et aquatiques sûrs de Hanoï et d’autres provinces et villes en 2024" au Centre commercial Big C Thang Long (Hanoï) offre une plateforme privilégiée aux entreprises, coopératives et commerçants de Hanoï et des régions environnantes. Cet événement constitue une occasion unique d’échanger leurs expériences respectives en matière d’organisation de la production, de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la valeur ajoutée de leurs produits, et de renforcer leurs réseaux de communication, de publicité et de promotion commerciale.

Photo : VNP/CVN

Avec la participation de 45 provinces et villes et de plus de 150 exposants, cet événement a mis à l’honneur la diversité des produits agricoles, forestiers et aquatiques de tout le Vietnam. Plus de 1.000 produits locaux ont été proposés au public. Cet événement a été marqué par la signature d’un mémorandum d’entente entre le géant de la distribution thaïlandais, Central Retail, et de nombreux acteurs du secteur agricole. Cet accord constitue une étape cruciale pour le développement de partenariats solides et durables.

VNP/VNA/CVN