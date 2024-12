À Long An, un village culturel célèbre l'amitié Vietnam - Japon

À l'occasion des 50 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, dans la zone urbaine de Waterpoint, district de Bên Luc, province de Long An (Sud), le Comité populaire provincial, en coordination avec le groupe Nam Long, a organisé la cérémonie d'inauguration du village culturel Vietnam - Japon.

Construit en juillet 2023, le village, qui s'étend sur une superficie totale de 7.000 m², symbolise l'amitié entre les deux pays.

Cet espace culturel témoigne de la volonté de la province de Long An de renforcer les liens d'amitié, toujours plus étroits, entre le Vietnam et le Japon, a souligné Pham Tân Hoà, vice-président du Comité populaire de la province, lors de la cérémonie.

Il a exprimé l'espoir que ce projet deviendrait, à terme, un haut lieu culturel et touristique, attirant aussi bien les habitants de la province de Long An que ceux des provinces voisines.

Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, s'est montré persuadé que ce village deviendrait un véritable pôle de diffusion de la culture japonaise dans la province de Long An, favorisant ainsi les échanges entre les deux nations dans le delta du Mékong.

Le Japon se positionne en quatrième place parmi la quarantaine de pays investisseurs à Long An, avec 142 projets représentant près d'un milliard d'USD d'investissements.

