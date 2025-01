Opportunités pour les entreprises de conquérir le marché britannique

Le Royaume-Uni a soumis sa demande d’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2021. Il a signé l’accord d’adhésion en juillet 2024 et est officiellement devenu membre à part entière le 15 décembre.

Avec l’adhésion du Royaume-Uni, le CPTPP compte désormais 12 membres, représentant 580 millions d’habitants, dont trois des plus grandes puissances économiques du G7 : le Canada, le Japon et le Royaume-Uni. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Pérou, le Chili, Singapour, Brunei, la Malaisie et le Vietnam complètent ce bloc. En tant que sixième économie mondiale, le Royaume-Uni renforce substantiellement l’influence économique dudit accord, portant sa part dans le PIB mondial à 15%.

Nouvelle dimension

Pour le Royaume-Uni, cette adhésion revêt une importance capitale. Selon Jonathan Reynolds, secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce britannique, l’intégration au CPTPP devrait générer environ 2 milliards de livres sterling par an (soit 2,5 milliards d’USD) pour une économie encore fragilisée par le Brexit. Les entreprises britanniques bénéficieront ainsi d’un accès privilégié à un marché de plus de 500 millions de consommateurs. Elles seront également positionnées dans un bloc économique parmi les plus dynamiques au monde, offrant des opportunités uniques dans des secteurs d’excellence tels que ceux de la technologie financière, de l’agriculture de haute technologie et de la fabrication d’équipements. Cette intégration renforcera la compétitivité du Royaume-Uni.

Pour les autres pays membres du bloc, l’entrée d’une grande puissance économique à celui-ci, offre de nouvelles opportunités d’accès au marché britannique, qui compte 70 millions de consommateurs à fort pouvoir d’achat, tout en favorisant l’attraction d’investissements en provenance des grandes entreprises britanniques. Par ailleurs, l’intégration d’un membre du G7 dans le CPTPP permet de renforcer l’attractivité de l’accord, après une période d’incertitude, notamment le retrait des États-Unis du précédent Accord de partenariat transpacifique (TPP) en 2017.

Pour de nombreux experts, l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP n’est pas seulement un événement économique marquant, mais revêt également une grande importance géopolitique. Selon Minako Morita-Jaeger, spécialiste du commerce international à l’Université de Sussex, après le retrait des États-Unis du TPP en 2017, l’accord s’est transformé en un bloc économique regroupant des puissances intermédiaires désireuses de maintenir un ordre commercial mondial ouvert, fondé sur des règles, avec des normes suffisamment élevées pour concurrencer de manière équitable des géants économiques comme les États-Unis, la Chine et l’Union européenne. Dès lors, l’adhésion du Royaume-Uni apporte des bénéfices dépassant le cadre économique.

Le Royaume-Uni pourra jouer un rôle clé dans la défense des valeurs du libre-échange fondées sur des règles, renforçant ainsi la position du CPTPP face à ses grands concurrents économiques. De plus, l’intégration de ce pays élargit l’espace économique de l’accord au-delà de la région Asie-Pacifique, créant ainsi un précédent qui pourrait inciter d’autres pays, peu importe leur localisation géographique, à rejoindre le bloc, à condition de satisfaire aux normes strictes de l’accord.

Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, estime que grâce à l’entrée de son pays au CPTPP, le commerce bilatéral bénéficierait d’une plus grande marge de développement. Parallèlement à l’Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA), le CPTPP apporte de nombreux avantages au commerce bilatéral dans un certain nombre de domaines, notamment l’agriculture et l’e-commerce. Le diplomate souhaite que les entreprises britanniques et vietnamiennes puissent réellement profiter des opportunités offertes par le CPTPP et développer les chaînes de valeur dans les domaines liés au Royaume-Uni et au Vietnam.

Au cours des dix premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint plus de 7 milliards d’USD, dont près de 6,4 milliards d’exportations vietnamiennes, en hausse de 22% en glissement annuel.

Depuis l’entrée en vigueur de l’UKVFTA le 1er mai 2021, le commerce vietnamo-britannique a affiché une croissance en moyenne de 8,9% par an. Les exportations vietnamiennes vers la Grande-Bretagne ont enregistré une hausse en moyenne de 9,4% par an.

Économie de marché

Autre point notable, en plus de son adhésion au CPTPP, le Royaume-Uni a officiellement reconnu le Vietnam comme une économie de marché, reconnaissance très utile pour le pays dans les enquêtes de défense commerciale, notamment les enquêtes antidumping. Grâce à ce résultat, les marchandises vietnamiennes exportées ne seront pas discriminées et seront soumises à des taxes antidumping plus raisonnables qu’actuellement.

D’après Pham Quynh Mai, directrice adjointe du Département de politiques commerciales multilatérales, le CPTPP est un accord de libre-échange de nouvelle génération, comprenant des engagements dans divers domaines auxquels le Vietnam ne s’était jamais engagé auparavant, par exemple l’achat public, et certains autres dans le domaine des services et du commerce pour le développement durable.

