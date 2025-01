Hung Yên attire 1,4 milliard d'USD d'investissements directs étrangers en 2024

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse le 3 janvier, le directeur du Bureau provincial des statistiques Dào Trong Tuyên a déclaré qu'actuellement, la province abrite 613 projets d'IDE avec un capital enregistré combiné de près de 8,5 milliards d'USD.

Les pays qui comptent le plus grand nombre de projets et le plus grand montant d'investissement sont le Japon, avec 178 projets et un capital enregistré de plus de 3,8 milliards d'USD, soit près de 46%, la République de Corée avec 159 projets et plus de 1,4 milliard d'USD et la Chine, avec 173 projets et plus de 1,3 milliard d'USD.

En 2024, les recettes budgétaires de la province ont atteint plus de 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,57 milliard d'USD), en hausse de près de 25% sur un an, et dépassant de 23% le plan annuel.

Les recettes intérieures ont notamment atteint près de 36.000 milliards de dôngs, en hausse de près de 25% sur un an et de 23% par rapport aux estimations ; les recettes des activités d'import-export ont dépassé 4.500 milliards de dôngs, en hausse de plus de 26% et dépassant les estimations de 26%.

Certaines sources de recettes intérieures ont également augmenté d'une année sur l'autre, comme les recettes des entreprises à capitaux étrangers, atteignant 3.300 milliards de dôngs, en hausse de plus de 19 % ; les droits d'enregistrement, 825 milliards de dôngs, en hausse de près de 85% ; l'impôt sur le revenu des personnes physiques, plus de 1.900 milliards de dôngs, en hausse de près de 35% ; et les revenus fonciers, plus de 13.000 milliards de dôngs, en hausse de plus de 91%.

Photo : VNA/CVN

Il est à noter que l'indice de production industrielle de la province en 2024 devrait augmenter de 10,84% par rapport à l'année précédente. Plus précisément, l'industrie de transformation et de fabrication a augmenté de près de 10%, la production et la distribution d'électricité, de gaz, d'eau chaude et de vapeur ont augmenté de près de 11% ; et les activités d'approvisionnement en eau et de gestion des déchets ont augmenté de plus de 31%.

Le produit intérieur brut régional (PIB) de la province de Hung Yên en 2024 a augmenté de 7,7% dans le cadre de l'objectif prévu de 7,5 à 8%, se classant au 27e rang sur 63 provinces et villes gérées par le gouvernement central à l'échelle nationale.

En 2025, la province vise un objectif de croissance économique de 8%, une croissance de l'indice de production industrielle de 10%, une production industrielle et de construction en hausse de 11%, un commerce et des services en hausse de 3%, une production agricole et aquacole en hausse de 5,5% ; Le revenu par habitant devrait atteindre 131,4 millions de dôngs, le capital d'investissement social total devrait atteindre 78.855 milliards de dôngs et le chiffre d'affaires à l'exportation devrait atteindre 8,5 milliards d'USD.

Hung Yên prévoit également de collecter 44.920 milliards de dôngs pour le budget de l'État et d'atteindre un taux d'urbanisation de 48%.

VNA/CVN