L'externalisation informatique rapporte près de 700 millions d'USD

Selon Statista, le marché de l’externalisation au Vietnam devrait atteindre une valeur de près de 698 millions d'USD en 2024. Avec un taux de croissance annuel de 16,38%, le pays pourrait générer 880 millions d'USD grâce à l’externalisation d’ici 2028.

Photo : VNA/CVN

Research and Markets estime que le marché mondial de l’externalisation a atteint 769,7 milliards d'USD en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,54%, et pourrait dépasser 900 milliards d'USD d’ici 2027.

Pendant ce temps, le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre 1.000 milliards d'USD d’ici 2030, malgré une concurrence intense. En supposant un taux de croissance annuel de 5,5%, le marché de l’externalisation pourrait également atteindre la barre des 1.000 milliards d'USD d’ici 2030. Bien que les deux marchés aient une valeur immense, l’externalisation présente une entrée plus accessible, d’autant plus qu’elle s’aligne sur les avantages concurrentiels du Vietnam.

FPT, l’une des principales entreprises technologiques du Vietnam, a récemment signé un protocole d’accord pour fournir des ingénieurs en semi-conducteurs à Toshiba Information Systems, répondant ainsi à la pénurie actuelle de main-d’œuvre dans ce secteur au Japon. FPT emploie actuellement plus de 80.000 personnes dans 30 pays à travers le monde. Une autre entreprise technologique, CMC, consacre 70% de ses effectifs aux marchés étrangers, car de nombreuses petites entreprises technologiques vietnamiennes se développent à l’échelle mondiale.

Au fil des ans, les politiques d’ouverture du Vietnam, les incitations et les investissements gouvernementaux importants dans les entreprises, les infrastructures et l’éducation ont entraîné une croissance rapide dans le secteur technologique, en particulier dans le développement d’une main-d’œuvre qualifiée abondante.

Malgré les variations dans les critères de classement, le Vietnam est régulièrement apparu dans le top 10 des fournisseurs mondiaux d’externalisation au cours des deux dernières années. De nombreux experts considèrent le Vietnam comme l’un des rares pays asiatiques capables de rivaliser avec des acteurs majeurs comme la Chine et l’Inde dans l’externalisation de logiciels.

"Il est difficile pour les entreprises de lancer des produits qui peuvent percer sur les marchés internationaux, car les produits à succès restent rares. L’externalisation est donc la voie appropriée pour de nombreuses entreprises vietnamiennes aujourd’hui", a déclaré Dang Van Tu, directeur technique de CMC Global.

Dans une interview accordée à VnEconomy, Dang Van Tu a déclaré que l’externalisation des technologies correspond aux atouts actuels du Vietnam. Les marchés développés tels que le Japon, les États-Unis et l’Europe sont confrontés à de graves pénuries de talents et doivent réduire leurs coûts. Dans le même temps, le Vietnam offre une main-d’œuvre technologique abondante et rentable, capable de s’adapter à un paysage technologique en constante évolution.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thiên Nghia, directeur adjoint du Département des technologies de l’information et de la communication du ministère de l’Information et de la Communication, a déclaré que le plus grand avantage du Vietnam par rapport aux marchés mondiaux est sa main-d’œuvre abordable et de haute qualité. Les salaires des ingénieurs informatiques vietnamiens ne représentent qu’un dixième de la moyenne mondiale, mais la qualité de leur travail est très appréciée.

Nguyên Thiên Nghia a déclaré que le marché intérieur du Vietnam est trop petit par rapport à l’échelle actuelle de sa main-d’œuvre technologique. En revanche, le marché mondial de la technologie offre de nombreuses opportunités aux talents vietnamiens.

Pour se développer à l’international, les entreprises technologiques vietnamiennes doivent soit vendre des produits, soit exporter une main-d’œuvre qui répond aux exigences du marché international. Entre les deux, l’externalisation a été le meilleur choix pour la plupart des entreprises vietnamiennes.

Le bon positionnement du Vietnam dans le domaine de l’externalisation de logiciels est également un signe prometteur pour le secteur technologique du pays. Le respect des normes rigoureuses des principaux marchés technologiques démontre les capacités des ingénieurs vietnamiens et leur offre des opportunités d’acquérir de nouvelles compétences et technologies.

Le pays d’Asie du Sud-Est a mis en place des politiques et des incitations plus favorables pour stimuler l’innovation et le développement scientifique. Le nombre de diplômés en technologie augmente et la qualité de la main-d’œuvre s’améliore régulièrement.

La présence de grandes entreprises technologiques au Vietnam, telles que Samsung et Apple, associée à des changements dans la formation universitaire, des initiatives gouvernementales et des efforts des entreprises, a considérablement amélioré la capacité technologique des professionnels vietnamiens. Alors que la demande de talents technologiques continue d’augmenter, en particulier sur les marchés développés, l’externalisation de logiciels restera probablement une source principale de revenus, ont déclaré les experts.

Ils ont toutefois mis en garde contre la concurrence féroce sur les marchés internationaux, en particulier contre les plus grands bassins de talents en Inde et en Chine.

VNA/CVN