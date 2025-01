En 2025, Long An s'efforce d'augmenter son indice de production industrielle de 10,5%

Pour atteindre cet objectif, le président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyen Van Ut, a demandé aux unités et localités concernées de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de solutions de restructuration industrielle, sur le développement des industries des semi-conducteurs, des industries de soutien, des industries de transformation et des industries énergétiques. Selon le directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, Huynh Van Quang Hung, l’année dernière, l'indice de production industrielle (IIP) de Long An a enregistré une hausse annuelle de 10,5%.

VNA/CVN