Aider les produits agricoles du Vietnam à avoir accès au monde

L’orange Cao Phong de la province de Hòa Bình (Nord) est l’une des marques de produits agricoles les plus prisées des consommateurs. Les agriculteurs appliquent des processus de culture propres et sûrs, conformes aux normes VietGAP et GlobalGAP, répondant ainsi aux exigences d’exportation vers des marchés exigeants.

Cependant, le vice-président du Comité populaire de Hòa Bình, Dinh Công Su, reconnaît que, comme de nombreux autres produits agricoles, l’orange Cao Phong rencontre des défis pour élargir ses marchés tant domestiques qu'internationaux.

Elle peine à rivaliser avec de nombreux produits importés et n’a pas encore marqué de manière durable l’esprit des consommateurs. C’est un problème récurrent pour les produits agricoles vietnamiens depuis des années, et l’orange Cao Phong ne fait pas exception.

Pour sa part, le ministère de l’Information et des Communications a promulgué en juillet 2021 la décision n°1034 pour soutenir les populations locales dans l’accès aux plateformes de commerce électronique et promouvoir l’économie numérique rurale et agricole.

L’objectif est de contribuer à renforcer la position de l’agriculture vietnamienne sur le marché international. Grâce au soutien de ce ministère, deux plateformes de commerce électronique, Postmart (appartenant à Vietnam Post) et Vo So (de Viettel Post), ont bénéficié de conditions favorables pour accélérer la mise en ligne des produits agricoles.

En juin 2021, plus de 3 tonnes de litchis ont été livrées par la plateforme Vo So à des Vietnamiens vivant en Europe. Cette activité commerciale a marqué le début de l’exportation de produits agricoles frais et de qualité via des plateformes électroniques, ouvrant ainsi la voie à de futures expéditions transfrontalières.

"Actuellement, plus de 5,5 millions de comptes d’agriculteurs, de coopératives et d’entreprises, représentant 150.000 produits, sont enregistrés sur Postmart. Des dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles ont été écoulées sur les marchés domestiques et internationaux. Malgré la pandémie de COVID-19, nous avons soutenu l’exportation de produits agricoles vietnamiens", a déclaré Chu Quang Hào, directeur général de Vietnam Post. Cependant, les résultats des plateformes de commerce électronique restent éloignés des attentes.

Selon les récentes statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le chiffre d’affaires total des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint, en 2024, un niveau record de 62,4 milliards d’USD.

Parmi ceux-ci, les exportations de fruits et légumes ont atteint 7,2 milliards d’USD, avec une forte croissance des exportations de durians, de noix de coco et d'autres fruits tropicaux grâce à l’expansion vers la Chine et d’autres marchés. Cependant, la contribution des plateformes de commerce électronique vietnamiennes à ce résultat reste limitée.

Exploiter les ressources des partenaires étrangers

D’après Trân Minh Tuân, chef du Département de l’économie numérique et de la société numérique du ministère de l’Information et des Communications, les produits agricoles présentent des caractéristiques spécifiques. Leur valeur nutritionnelle et leur fraîcheur ne durent qu’un court laps de temps.

Ainsi, il est nécessaire, pour les plateformes vietnamiennes, de s’inspirer des expériences internationales, notamment de la Chine, en rapprochant les produits agricoles des consommateurs via un réseau combiné en ligne et hors ligne.

Actuellement, la Chine est le principal importateur de produits agricoles vietnamiens. Les plateformes vietnamiennes pourraient établir une connexion de données directe avec les grandes plateformes agricoles chinoises.

L’objectif est de permettre aux agriculteurs et aux entreprises vietnamiennes de se connecter directement avec les consommateurs chinois, tout en évitant les risques de fluctuations de prix dus aux négociants.

Récemment, Vietnam Post et Viettel Post ont mis en place des entrepôts sous douane dans les provinces de Lang Sơn (Nord) et Binh Dương (Sud) ainsi qu’à la ville de Dà Nang, au Centre. "Les agriculteurs et entreprises vietnamiennes peuvent ainsi effectuer les formalités douanières pour leurs cargaisons agricoles auprès des douanes chinoises directement dans ces entrepôts. Les résultats des inspections sanitaires et de qualité sont immédiatement communiqués. Si les produits ne respectent pas les normes, ils peuvent être renvoyés rapidement pour traitement, évitant ainsi des pertes importantes", explique Trân Minh Tuân.

En outre, "les entreprises vietnamiennes peuvent collaborer avec leurs homologues chinoises pour créer des entrepôts sous douane, des points de stockage et des lieux d’exportation respectant les normes chinoises, facilitant ainsi les processus douaniers" ajoute-t-il.

Promouvoir les valeurs culturelles locales en ligne

Par ailleurs, le chef du Département de l’économie numérique et de la société numérique recommande aux plateformes vietnamiennes d’investir davantage dans les activités de livestream pour la vente de produits agricoles, compte tenu de l’infrastructure Internet à haut débit déjà bien développée.

"À côté de la vente de produits agricoles, des livestreams contribuent également à promouvoir la culture de plusieurs localités du Vietnam, à stimuler le tourisme et à créer des emplois en faveur des habitants", a-t-il précisé.

Récemment, Vietnam Post a signé un contrat de coopération avec TikTok Vietnam, visant à faire découvrir les produits agricoles vietnamiens au monde entier.

En adoptant une nouvelle approche, lors du lancement récent de la plateforme agricole nongsan.buudien.vn, cette collaboration avec TikTok repose sur un réseau de plus de 8.000 points de postes culturels locaux et plus de 10.000 employés à travers le pays.

Selon Nguyên Lâm Thanh, PDG de TikTok Vietnam, TikTok fournirait des outils permettant aux employés de devenir des "ambassadeurs culturels", spécialisés dans la présentation des produits et des spécialités de leurs régions aux consommateurs domestiques et internationaux. "Il est prévu environ 2.000 +ambassadeurs+ pour l’année 2025", informe-t-il.

Des histoires uniques sur les spécialités régionales et la valeur communautaire des produits agricoles attireront l’intérêt des consommateurs du monde entier.

"Les méthodes de consommation des produits agricoles via les plateformes de commerce électronique sont une solution pour réduire la pauvreté et développer l’agriculture vietnamienne grâce aux technologies avancées", a affirmé le Professeur – Docteur scientifique Dô Trung Ta, ancien ministre des Postes et Télécommunications.

