Les entreprises soutenues pour développer des pratiques écologiques

Dans le cadre des efforts visant à promouvoir les pratiques commerciales durables au Vietnam, en 2024, le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) a mobilisé des ressources d’organisations internationales telles que l’ESCAP, l’USAID et le PNUD pour aider les entreprises à mettre en œuvre des modèles verts, circulaires et inclusifs.

>> La production verte apporte des avantages aux entreprises

>> Des propositions pour agir en faveur d'une économie verte

Le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) a fait savoir que des progrès significatifs ont été constatés dans les cadres de collaboration, notamment le développement d’outils pour évaluer l’état de préparation des entreprises à l’adoption des principes de l’économie circulaire, des pratiques d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et des entreprises inclusives (IB).

Photo : VNA/CVN

En conséquence, environ 4.000 entreprises ont reçu un soutien technique, tandis que plus de 100 entreprises ont rejoint un réseau de conseil aux entreprises d’impact. L’Initiative ESG du Vietnam, qui s’étend de 2023 à 2025, a déjà attiré près de 400 entreprises.

Soutien à la transformation numérique

En outre, le MPI a été proactif dans le soutien à la transformation numérique des entreprises. En collaboration avec les ministères, les autorités locales et les associations professionnelles, le ministère a mis en place des politiques pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à effectuer leur transformation numérique. Des ressources internationales ont financé la formation de plus de 14.000 entreprises, soutenues par des contributions du budget de l’État, d’organisations internationales et des entreprises elles-mêmes.

Dans le cadre de cet effort, le MPI, en partenariat avec l’USAID, a fourni une formation ciblée aux entreprises de secteurs tels que le tourisme, l’agriculture et l’industrie manufacturière dans 27 provinces. Environ 440 entreprises ont reçu des conseils d’experts pour élaborer et mettre en œuvre des feuilles de route de transformation numérique et améliorer les technologies de gestion et de production.

Photo : VNA/CVN

Le MPI a également lancé une plateforme numérique (digital.business.gov.vn) où les entreprises peuvent accéder à des outils, du matériel de formation et des packages de soutien à la transformation numérique. Le portail a attiré plus de 2 millions de visites et ses ressources ont été téléchargées 32.000 fois. Près de 5.500 entreprises ont utilisé la plateforme pour évaluer leur préparation à la transformation numérique.

En réponse aux défis rencontrés par les entreprises, le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises (Fonds PME), relevant du MPI, a appliqué une réduction de 2% des taux d’intérêt des prêts, dans le cadre de la résolution gouvernementale n°105/NQ-CP publiée en juillet 2023. Le fonds a également élargi ses partenariats, avec neuf banques commerciales proposant désormais des prêts indirects, dont OCB, VPBank et VietABank.

Promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat

En juin 2024, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a co-présidé avec le sous-secrétaire d’État chargé de la Croissance économique, de l’Énergie et de l’Environnement, Jose W. Fernandez, le premier dialogue économique du partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis.

Les discussions ont porté sur des domaines critiques tels que la coopération dans l’industrie des semi-conducteurs, l’énergie et les minéraux critiques, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’attraction d’investissements de haute qualité et la cybersécurité.

Le ministre Nguyên Chi Dung a souligné que son ministère continuerait de soutenir de nouveaux modèles économiques, tels que les économies circulaires et de partage, tout en développant des industries comme les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et l’IA. Ces initiatives sont essentielles pour propulser la croissance du Vietnam dans l’économie mondiale.

Le responsable a également eu des séances de travail avec de grandes entreprises technologiques américaines sur l’innovation, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

VNA/CVN