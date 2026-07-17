Pays-Bas : la canicule a causé plus de 900 décès supplémentaires

Plus de 900 décès supplémentaires ont été enregistrés aux Pays-Bas lors d'une récente vague de chaleur, a indiqué mercredi 15 juillet l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).

>> Juin 2026 a été le plus chaud mois de juin jamais enregistré en France

>> France : la canicule s'étend, journée à haut risque pour les incendies

>> Canicule : la décrue démarre, une issue pas avant jeudi 16 juillet

Selon l'institut, on estime à 911 le nombre de décès supplémentaires survenus entre le 22 juin et le 5 juillet par rapport au nombre de décès attendus pour cette période.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les régions du Sud et de l'Est, qui ont connu les températures les plus élevées pendant la vague de chaleur, ont enregistré la plus forte hausse de mortalité, avec 576 décès supplémentaires. Les personnes âgées de 80 ans et plus représentaient 547 de ces décès supplémentaires, soit la plus forte augmentation parmi tous les groupes d'âge.

"La cause du décès est inconnue, mais il est très probable que la chaleur ait joué un rôle. Il est important de rester vigilant quant aux effets de la chaleur sur la santé", a déclaré le RIVM dans un communiqué.

Les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables en cas de chaleur extrême, a précisé le RIVM, ajoutant que les niveaux plus élevés de pollution atmosphérique observés pendant la vague de chaleur avaient pu exercer une pression supplémentaire sur ces groupes vulnérables.

Les données de l'Institut royal néerlandais de météorologie (KNMI) ont montré que les températures ont grimpé en flèche entre les 22 et 28 juin, la température la plus élevée enregistrée atteignant 39,4 degrés Celsius.

Les températures sont restées supérieures aux moyennes saisonnières dans certaines régions du pays. Depuis le 11 juillet, le RIVM a activé le Plan national de lutte contre la canicule dans sept provinces du Centre et du Sud du pays, exhortant les professionnels de santé, le personnel soignant et les aidants informels à apporter un soutien supplémentaire aux groupes vulnérables.

Xinhua/VNA/CVN