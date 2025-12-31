L’offre touristique se renouvelle pour la fin d’année

Afin d’attirer les touristes en fin d’année, notamment à l’occasion du Nouvel An occidental et du Têt lunaire 2026, de nombreux sites et zones touristiques à travers le pays s’activent pour se rénover, diversifier leurs produits touristiques et améliorer la qualité des services.

>> Dà Nang : lancement d’un grand programme touristique pour la fin 2025

>> Sa Pa multiplie son offre touristique pour la saison festive de fin d'année

>> Le delta du Mékong se prépare à accueillir les visiteurs avec une offre touristique renouvelée

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, plusieurs zones touristiques du delta du Mékong s’emploient à rafraîchir leurs offres pour accueillir les visiteurs. À Cân Tho, sur l’îlot Côn Son, les membres de la coopérative touristique taillent les vergers, réparent et décorent la scène de don ca tài tu (art musical aux racines à la fois savantes et populaires, composante indispensable de l'activité spirituelle et du patrimoine culturel des populations du Sud-Vietnam), nettoient les bassins de poissons et agrandissent les espaces dédiés à la fabrication de gâteaux traditionnels…

Selon Lê Thi Be Bay, représentante de la coopérative d’agrotourisme de Côn Son (Cân Tho), outre les services existants, la coopérative s’apprête à lancer de nouveaux produits touristiques, tels que le massage par des canards et des plats originaux à base de riz soufflé.

Countdown - Accueil de la Nouvelle Année 2026

L’ambiance festive s’intensifie également dans les provinces du Centre. À Lâm Dông, le secteur culturel prépare le programme "Countdown - Accueil de la Nouvelle Année 2026", prévu dans la soirée du 31 décembre sur trois sites, dont la place Lâm Viên à Dà Lat.

À Mang Den (province de Quang Ngai), les autorités locales ont planifié l’organisation d’une Semaine culturelle et touristique du 1er au 4 janvier.

À Dà Nang, la ville prévoit d’organiser le festival du Nouvel An 2026 selon une approche ouverte, déployée sur plusieurs espaces publics, afin de faciliter l’accès et la participation des habitants et des visiteurs.

Concernant la sécurité, le directeur du Parc national du Cap Cà Mau, Lê Van Dung, a indiqué que les responsables renforcent les contrôles afin d’assurer la sécurité des visiteurs, notamment en matière d’hygiène alimentaire, d’origine des produits, de lutte contre les fraudes commerciales et de respect des prix affichés.

À Phu Quôc (province d’An Giang), les autorités locales ont adressé, le 30 décembre, un document aux entreprises touristiques locales, leur demandant de préserver leur crédibilité et d’améliorer la qualité des services pendant la haute saison, tout en interdisant strictement les pratiques de surfacturation.

Une démarche similaire est observée à Huê, où le Service du tourisme a renforcé les inspections afin d’assurer un environnement touristique sûr, tout en collaborant avec 35 agences de voyage pour organiser des voyages de familiarisation (famtrip) consacrés au tourisme rural.

Selon les données de Booking.com, 99% des hôtels à Phu Quôc affichent complet du 1er au 4 janvier. À Mang Den, l’ensemble des établissements d’hébergement du centre-ville est complet du 1er au 3 janvier, malgré une augmentation d’environ 30% de la capacité par rapport à l’an dernier.

VNA/CVN