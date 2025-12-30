Tourisme de fin d’année : forte affluence internationale, prudence des touristes vietnamiens

Les réservations des visiteurs étrangers tirent vers le haut les taux d’occupation hôtelière à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, tandis que Dà Lat fait face à une offre excédentaire malgré les quatre jours de congés du Nouvel An.

>> Hô Chi Minh-Ville renforce la synergie locale pour un tourisme durable et innovant

>> À Phu Quôc, le Vietnam s’apprête à accueillir son 20 millionième visiteur international de l’année

>> Le Vietnam et Phu Quôc : cap sur plus de valeur par visiteur dans un tourisme en plein essor

>> Hanoï parmi les six villes les plus abordables au monde, selon Time Out

Photo : CTV/CVN

Dans les grandes métropoles et les destinations phares, la clientèle internationale s’impose comme le principal moteur de la reprise du segment hôtelier haut de gamme. À Hô Chi Minh-Ville, plusieurs établissements emblématiques du centre-ville, tels que le Caravelle ou le Pullman, affichent complet depuis près d’un mois. Le Kim Đô, situé sur l’avenue piétonne Nguyên Huê, informe que ses 127 chambres sont entièrement réservées du 31 décembre au 3 janvier. Selon la direction, cette demande émane majoritairement de voyageurs étrangers ayant planifié de longue date leurs séjours de fin d’année.

La dynamique est similaire à Dà Nang, où le taux d’occupation approche les 90% pour les fêtes. Le Pullman Dà Nang souligne que cette hausse est largement portée par les visiteurs internationaux, permettant à l’établissement de maintenir une activité soutenue. Au-delà des hôtels, l’ensemble de l’écosystème touristique - restauration, loisirs, services - bénéficie de cette affluence.

Croisières en forte demande

L’attrait des visiteurs étrangers se manifeste également dans le secteur des croisières avec nuitée. Dans le Nord, les jonques de la baie de Ha Long affichent complet depuis fin novembre. Selon Paradise Vietnam, l’ensemble des réservations pour Noël et le Nouvel An provient de clients internationaux, notamment d’Inde, de Taïwan (Chine), de Chine continentale, des États-Unis et de France. La majorité opte pour des circuits de deux jours et une nuit, tandis qu’environ 20% privilégient des séjours plus longs afin de profiter pleinement du site classé au patrimoine mondial.

Photo : CTV/CVN

Cette dynamique contraste fortement avec la situation à Dà Lat, destination traditionnellement portée par le tourisme intérieur. Contrairement aux pics d'affluence habituels de fin d'année, les plateformes de réservation indiquent qu’environ la moitié des hébergements du centre-ville disposent encore de chambres disponibles entre le 31 décembre et le 3 janvier.

Même les établissements haut de gamme - tels que l’hôtel Colline, le Mercure ou le Dalat Palace Heritage - affichant des tarifs compris entre 1,9 et 5 millions de dôngs la nuit, ne sont pas complets. Cette tendance reflète une plus grande prudence budgétaire des voyageurs vietnamiens, mais aussi un glissement vers d’autres destinations ou vers des formules de proximité de type "staycation".

Dans le segment économique, le ralentissement est encore plus marqué. Les petites structures facturant entre 500.000 et 800.000 dôngs la nuit enregistrent des taux d’occupation inférieurs à 50%. À l’hôtel Hoàng Linh Phát, situé sur l’avenue 3/2, la direction indique que, malgré près de 200 chambres, l’activité actuelle ne dépasse pas la moitié de la capacité, en recul de plus de 50% par rapport à l’an dernier. L’allongement des congés n’a pas suffi à inverser la tendance.

Un marché à "deux vitesses"

Pour Bùi Thanh Tu, directeur marketing de Best Price, les destinations les plus demandées sont celles proches des grands centres urbains ou facilement accessibles en voiture. Phu Quôc et Dà Nang bénéficient en outre de l’entrée en haute saison des marchés internationaux dès la mi-décembre.

Photo : CTV/CVN

"Le marché fonctionne aujourd’hui à deux vitesses : l’une, relativement stable, portée par les visiteurs étrangers qui planifient à l’avance ; l’autre, plus fluctuante, dépendante des arbitrages budgétaires des touristes nationaux", analyse-t-il.

Les coûts de transport accentuent ces écarts. Durant les fêtes, le vol aller-retour Hanoï - Phu Quôc atteint environ 5,9 millions de dôngs, soit une hausse de 52% par rapport aux périodes ordinaires. Les liaisons vers Dà Nang et Nha Trang connaissent également de fortes augmentations. Le retour en fin de congé, notamment le 4 janvier, s’annonce particulièrement tendu, avec des tarifs oscillant entre 3,9 et 4,4 millions de dôngs selon les vols.

Selon M. Tu, cette différence s’explique moins par la durée des congés que par la concentration de la demande sur quelques jours et la disponibilité limitée de sièges.

Photo : VNA/CVN

L’annonce tardive du congé de quatre jours, le 25 décembre, a par ailleurs pris de court de nombreux voyageurs. À Hanoï, Minh Hoàng regrette de n’avoir pu concrétiser un séjour en République de Corée, les circuits étant déjà complets et les délais de visa insuffisants. Beaucoup se sont alors tournés vers des destinations d’Asie du Sud-Est sans visa ou vers des escapades domestiques de courte durée.

Du côté des professionnels, la marge de manœuvre reste limitée. Trân Phuong Linh, directrice marketing et systèmes d’information de Ben Thanh Tourist, indique que les circuits internationaux - Thaïlande, Chine, Japon, République de Corée - étaient déjà complets dès début décembre. Les entreprises concentrent désormais leurs efforts sur la préparation du Têt lunaire, période clé de l’année. Un constat partagé par Pham Anh Vu, vice-directeur général de Du Lich Viêt, qui n’anticipe pas de hausse significative des ventes de dernière minute.

Cap sur le Têt lunaire

Pour les acteurs du secteur, le Nouvel An occidental apparaît ainsi comme une phase de transition avant le grand rendez-vous du Têt. Les taux d’occupation élevés observés à Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville ou Ha Long reposent largement sur le retour de la clientèle internationale, tandis que le marché domestique cherche encore un équilibre entre expérience, budget et flexibilité.

Cette configuration contrastée offre aux professionnels du tourisme des enseignements précieux pour ajuster leurs stratégies et préparer les prochains pics de fréquentation.

Thao Nguyên/CVN