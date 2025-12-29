L’année 2025 marque une croissance exceptionnelle du tourisme vietnamien

Dans le contexte de la reprise progressive du tourisme mondial, le Vietnam s’affirme comme l’une des destinations les plus dynamiques de la région. L’année 2025 est considérée comme une année charnière, marquant une croissance spectaculaire pour le secteur touristique national.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays devrait accueillir en 2025 environ 21,5 millions de visiteurs internationaux, servir 135,5 millions de touristes domestiques et enregistrer des recettes touristiques dépassant un quadrillion de dôngs. Le 15 décembre, une cérémonie officielle a été organisée à l’aéroport international de Phu Quôc pour célébrer l’arrivée du 20e millionième visiteur international, un jalon symbolique illustrant le doublement de la taille du marché touristique vietnamien en moins de dix ans, depuis le seuil des 10 millions de visiteurs atteint en 2016.

Pour le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, cette performance revêt une signification particulière dans un contexte mondial encore marqué par les séquelles de la pandémie de Covid-19. Avec une croissance estimée à environ 22% des arrivées internationales, le Vietnam figure, selon l’ONU Tourisme, parmi les pays affichant les plus fortes progressions au monde, bien au-dessus de la moyenne mondiale (5%) et de celle de la région Asie-Pacifique (8%).

Cette dynamique s’accompagne d’une reconnaissance internationale croissante. En 2025, les World Travel Awards, souvent qualifiés d’"Oscars du tourisme mondial", ont distingué le Vietnam dans 16 catégories de niveau mondial. Le pays conserve plusieurs titres majeurs, dont celui de "Première destination patrimoniale mondiale" pour la sixième fois et de "Première destination d'Asie" pour la septième fois. Pour la neuvième année consécutive, le Vietnam a également été désigné "Meilleure destination golfique d’Asie" par les World Golf Awards…

Photo : VNA/CVN

Ces résultats confirment non seulement l’attractivité et la montée en gamme du Vietnam, mais aussi la capacité d’adaptation et de résilience de son secteur touristique face à une concurrence internationale accrue.

Cette croissance repose sur une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels, notamment l’impulsion politique constante des autorités centrales, la coordination étroite entre ministères, collectivités locales et acteurs économiques, ainsi que l’implication croissante des communautés locales. Les réformes en matière de politique des visas, introduites à travers plusieurs résolutions et décrets gouvernementaux adoptés en 2025, ont constitué un levier pour améliorer la compétitivité et l’accessibilité de la destination.

Les actions de promotion touristique ont également été renforcées, avec une présence soutenue du Vietnam dans les grands salons internationaux tels que l’ITB Berlin, le WTM Londres ou le TRAVEX, ainsi que des campagnes ciblées sur les marchés clés en Europe, en Russie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Australie et en Asie du Nord-Est.

Parallèlement, la réorganisation administrative et l’amélioration continue des infrastructures de transport - aéroports, ports et réseaux autoroutiers – ont permis d’élargir les espaces touristiques et de favoriser le développement de produits intégrés.

La transition numérique et la transition verte sont désormais identifiées comme deux piliers stratégiques du développement durable du tourisme vietnamien, avec la mise en place progressive d’un écosystème numérique national et de plateformes de gestion intelligente.

Forte de ces acquis, l’industrie touristique vietnamienne ambitionne, dès 2026, d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux, de servir 150 millions de touristes domestiques et d’atteindre des recettes d’environ 1,125 quadrillion de dôngs.

VNA/CVN