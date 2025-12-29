Khanh Hoa lève le voile sur le Festival international de kitesurf 2026

La province de Khanh Hoa (Centre) accueillera le Festival international de kitesurf 2026 sur la plage de My Hoa du 15 au 17 janvier 2026, a annoncé Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa.

Environ 200 athlètes nationaux et internationaux se sont inscrits à la compétition, un événement clé pour promouvoir le tourisme dans la province et dynamiser l’économie locale, a fait savoir Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa..

Afin de garantir le bon déroulement de l’événement en toute sécurité, le responsable a chargé le Département de la culture, des sports et du tourisme de finaliser un plan détaillé, une identité de marque et une programmation artistique.

Le département a également été invité à envisager la nomination d’artistes et de reines de beauté comme ambassadrices pour renforcer la visibilité et soutenir les campagnes de promotion touristique mettant en valeur la beauté naturelle et la population de Khanh Hoa.

Parallèlement à la compétition, la province s’attachera à développer un écosystème de services d’accompagnement. L’Association du tourisme de Khanh Hoa, en collaboration avec les agences de voyages, lancera de nouveaux forfaits touristiques, tandis que les hébergeurs sont encouragés à proposer des tarifs préférentiels aux athlètes et aux visiteurs.

Parallèlement, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme organisera officiellement des espaces culinaires locaux, ainsi que des stands OCOP (Une commune, un produit) et des présentations de produits provinciaux emblématiques, garantissant ainsi le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire.

La plage de My Hoa est largement considérée comme un paradis pour le kitesurf. Elle a déjà accueilli de nombreuses compétitions nationales et internationales, notamment le Kiteboard Tour Asia International Competition 2016, le Festival de kitesurf de Ninh Chu 2019 et la Semaine internationale du kitesurf 2024, attirant des centaines d’athlètes venus de pays tels que la Russie, la République de Corée, l’Australie, le Royaume-Uni, la Suisse et les Pays-Bas.

Chaque année, la plage de My Hoa accueille entre 2.000 et 3.000 visiteurs venus s’entraîner, participer à des compétitions et admirer les impressionnantes performances de kitesurf d’athlètes vietnamiens et internationaux.

