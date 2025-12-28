Le rail vietnamien se prépare à la forte affluence du Nouvel An

>> Binh Duong avance vers la construction d’un train léger sur rail
|Le secteur ferroviaire vietnamien met en œuvre une série de solutions pour moderniser ses équipements et améliorer la qualité des services.
|Photo : VNA/CVN
Selon l’opérateur, environ 13.400 places proviendront de trains spécialement ajoutés sur les principales lignes du réseau.
En parallèle, des voitures supplémentaires seront accrochées aux trains de la Réunification Nord-Sud ainsi qu’à d’autres dessertes régulières, représentant quelque 6.600 places supplémentaires.
Cette augmentation de capacité vise à garantir des solutions de transport sûres, pratiques et suffisantes pour les voyageurs durant cette période de forte affluence, tout en contribuant à la fluidité du trafic ferroviaire à l’échelle nationale.
VNA/CVN