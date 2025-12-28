Le rail vietnamien se prépare à la forte affluence du Nouvel An

Afin de répondre à la hausse de la demande de déplacements pendant les quatre jours de congé du Nouvel An 2026, du 1ᵉʳ au 4 janvier, les Chemins de fer vietnamiens mettront en service des trains supplémentaires et renforceront les rames existantes, offrant ainsi près de 20.000 places supplémentaires.

Selon l’opérateur, environ 13.400 places proviendront de trains spécialement ajoutés sur les principales lignes du réseau.

En parallèle, des voitures supplémentaires seront accrochées aux trains de la Réunification Nord-Sud ainsi qu’à d’autres dessertes régulières, représentant quelque 6.600 places supplémentaires.

Cette augmentation de capacité vise à garantir des solutions de transport sûres, pratiques et suffisantes pour les voyageurs durant cette période de forte affluence, tout en contribuant à la fluidité du trafic ferroviaire à l’échelle nationale.

