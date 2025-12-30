Le Vietnam, nouvelle destination en vogue en 2026

Le Vietnam s'impose comme l'une des destinations les plus attractives d'Asie en 2026, grâce à la combinaison de paysages naturels remarquables, d’un riche patrimoine culturel et de villes modernes et dynamiques, selon Vogue .

>> Exploiter les atouts maritimes pour faire du Vietnam un hub logistique mondial

>> L’année 2025 marque une croissance exceptionnelle du tourisme vietnamien

>> Phu Quôc - une destination attractive pour les touristes internationaux

Photo : VNA/CVN

Le magazine français souligne que le pays poursuit sa réouverture progressive aux visiteurs internationaux après la pandémie de COVID-19, offrant des expériences variées tout en préservant son identité propre.

Des sites emblématiques tels que la baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh et la province de Ninh Binh illustrent la beauté naturelle du Vietnam, tandis que les sites historiques de Huê, les grottes de Phong Nha dans la province de Quang Tri, les montagnes de Sa Pa dans la province de Lào Cai, ainsi que les plages et les îles de Phu Quôc dans la province d'An Giang et de Côn Dao à Hô Chi Minh-Ville séduisent les visiteurs en quête de culture, de nature et de détente.

Les grandes villes contribuent également à l'attractivité du pays. Hanoï séduit par son mélange de lacs paisibles, de quartiers historiques, d'architecture coloniale et d'une culture culinaire de rue animée, sans oublier sa vie nocturne en plein essor. Hô Chi Minh-Ville se distingue comme une métropole dynamique où gratte-ciel modernes et bâtiments historiques se côtoient, reflétant sa créativité, son ouverture et son esprit entrepreneuriat.

Les complexes hôteliers haut de gamme qui jalonnent le littoral vietnamien, associés à une meilleure desserte aérienne, notamment grâce aux vols directs de Vietnam Airlines entre Paris et Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ont encore renforcé l'accessibilité et l'attractivité touristique du pays.

Avec son harmonieux mélange de patrimoine, de nature, de vie urbaine moderne et d'infrastructures touristiques de plus en plus développées, Vogue classe le Vietnam parmi les destinations phares de 2026, offrant aux voyageurs en quête d'expériences authentiques, durables et mémorables.

VNA/CVN