Vietnam Airlines ajoute 270 vols pour les vacances du Nouvel An 2026

Vietnam Airlines va opérer près de 270 vols supplémentaires sur les principales liaisons intérieures afin de répondre à la forte demande de voyages pendant les prochaines vacances du Nouvel An 2026, a annoncé la compagnie aérienne nationale.

Photo : VNA/CVN

Ces vols supplémentaires seront assurés du 1er au 4 janvier, offrant environ 45 000 sièges supplémentaires sur les lignes les plus fréquentées reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux principales destinations touristiques et localités du pays, telles que Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang, Dà Lat, Huê, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Pleiku, Buôn Ma Thuôt et Côn Dao.

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré que le déploiement rapide de vols supplémentaires pendant les fêtes du Nouvel An témoigne de la proactivité de la compagnie et de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour servir les passagers durant les périodes de forte affluence fin 2025 et début 2026.

La compagnie aérienne conseille aux passagers d'anticiper leurs voyages et de réserver leurs billets au plus tôt via son site web officiel, son application mobile ou auprès des agences et points de vente agréés, notamment pendant les périodes de pointe.

Les passagers sont invités à s'enregistrer en ligne dans les 24 heures précédant le départ via le site web ou l'application mobile de Vietnam Airlines, la plateforme VNeID, le service client au 19 00 62 65 ou les bornes d'enregistrement automatique dans les aéroports.

Vietnam Airlines encourage également l'utilisation de la technologie d'identification biométrique afin de réduire les temps d'attente dans les aéroports.

Les passagers ayant effectué leur enregistrement en ligne ou biométrique et n'ayant pas de bagages à enregistrer peuvent se rendre directement au contrôle de sécurité sans passer par les comptoirs d'enregistrement traditionnels. Cette mesure devrait réduire les temps d'attente et fluidifier la circulation dans les aéroports aux heures de pointe.

Pour plus d'informations et pour obtenir de l'aide, les passagers peuvent consulter le site web officiel de la compagnie aérienne à l'adresse vietnamairlines.com, contacter sa page Facebook officielle à l'adresse facebook.com/VietnamAirlines, la contacter via Zalo Vietnam Airlines ou appeler le service client au 19 00 11 00.

VNA/CVN