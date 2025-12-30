2025, une année historique pour le tourisme au Vietnam

En 2025, le tourisme a été qualifié par le Premier ministre de point lumineux dans le panorama socio-économique national. Le secteur ne s’est pas contenté de se redresser après la pandémie de COVID-19 : il a également établi de nouveaux records en matière d’arrivées internationales, de recettes et de distinctions à l’échelle mondiale.

Les performances de croissance du secteur touristique en 2025 laissent entrevoir son rôle de pilier majeur, susceptible de contribuer à une croissance du PIB à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Une reprise touristique vigoureuse

Selon les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, au cours des 11 premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli plus de 19,1 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 20,9 % par rapport à la même période en 2024, dépassant ainsi le record d'avant la pandémie de 2019.

En particulier, la cérémonie d'accueil du 20 millionième visiteur international a été organisée dans la zone spéciale de Phu Quôc (province d'An Giang) l'après-midi du 15 décembre dernier. C'est la première fois en 65 ans de formation et de développement que le secteur touristique franchit le cap des 20 millions de visiteurs internationaux en une seule année.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, l'atteinte de ce jalon de 20 millions de visiteurs internationaux en un an confirme non seulement la position et le prestige du tourisme vietnamien sur la carte mondiale, mais reflète également le processus de diversification des marchés, orientée aujourd'hui vers des segments de clientèle à fortes dépenses et à long séjour, contribuant ainsi à concrétiser l'objectif de recettes touristiques de 1 quadrillion de dôngs en 2025.

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

Grâce aux efforts de l'ensemble du secteur, dans de nombreuses localités clés telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Dà Nang, le nombre de touristes internationaux et nationaux a fortement augmenté. Le tourisme est devenu un levier de soutien important pour la relance de nombreux secteur de services et a apporté une contribution majeure à la croissance économique locale.

Au cours des 11 premiers mois de 2025, à Hanoï, le nombre de visiteurs internationaux a augmenté d'environ 25 % en variation annuelle, avec notamment des flux en provenance d'Asie du Nord-Est, d'Europe et du marché intérieur de haute qualité ; le nombre de touristes nationaux a ainsi progressé de plus de 21%.

Le tourisme culturel, le tourisme nocturne et les circuits d'expérience patrimoniale liés au Vieux Quartier, au lac Hoàn Kiêm, à la Citadelle impériale de Thang Long, ainsi que les séries de festivals culturels et gastronomiques ont contribué à prolonger la durée du séjour et à accroître les dépenses des visiteurs.

Grâce à cela, les revenus provenant des services d'hébergement, de restauration, de transport et du commerce de détail dans la capitale ont continué de croître positivement. Les recettes touristiques ont augmenté de 20,7% par rapport à la même période de l'année dernière, créant un effet d'entraînement dans de nombreux autres secteurs de services.

Photo : VNA/CVN

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en 2025, le nombre de visiteurs internationaux arrivant dans la ville est estimé à 8,5 millions, soit une hausse de 39,3% par rapport à 2024 ; les touristes nationaux sont estimés à 45 millions, en hausse de 18,4%. Les recettes touristiques totales de l'ensemble de la ville sont estimées à 260.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 36,1% sur un an. Hô Chi Minh-Ville continue ainsi d'affirmer son rôle en tant que plus grand centre touristique, de services et économique du pays.

Le nombre de visiteurs internationaux a fortement augmenté grâce au rétablissement et à l'ouverture de nombreuses lignes aériennes internationales, ainsi qu'à la bonne reprise du tourisme d'affaires (MICE).

Les activités de shopping, de gastronomie, de divertissement et les produits touristiques nocturnes ont été performantes, contribuant de manière significative au volume total des ventes au détail de marchandises et aux revenus des services de consommation.

Ainsi, le tourisme apporte non seulement une valeur économique directe, mais devient également une "locomotive" stimulant le commerce, la logistique et de nombreuses industries de services.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

À Quang Ninh, le tourisme maintient une dynamique de croissance stable et durable. Le complexe paysager de la baie de Ha Long, le site historique et paysager de Yên Tu, ainsi que le tourisme insulaire et les zones de divertissement attirent toujours un grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.

L'investissement synchrone dans les infrastructures de transport, les ports maritimes et l'orientation vers le développement de produits haut de gamme aident la localité non seulement à augmenter le nombre de visiteurs mais aussi à améliorer la qualité des revenus, affirmant le rôle de pilier du tourisme dans la structure économique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Dà Nang confirme son rôle de pôle touristique de référence au Centre. Les lignes aériennes internationales ont repris avec une fréquence élevée, et les séries d'événements festifs, sportifs, culturels et de tourisme balnéaire ont créé un fort attrait pour les touristes. Les activités d'hébergement, de restauration, de transport et de divertissement se sont redressées rapidement, contribuant au maintien du rythme de croissance socio-économique de la ville.

L'Organisation des Nations unies pour le tourisme (ONU Tourisme) estime qu'en 2025, le Vietnam fera partie des pays ayant les taux de croissance du secteur touristique les plus élevés au monde avec un rythme d'environ 21%, alors que la croissance mondiale moyenne n'est que d'environ 5% et celle de la région Asie-Pacifique de 8%.

Vers des objectifs encore plus élevés en 2026

Pour obtenir ces résultats de croissance positifs tout au long de l'année 2025, l'industrie du tourisme a persévéré dans la mise en œuvre de nombreuses politiques stratégiques. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a continué de promouvoir la réforme des visas, d'élargir les marchés sources internationaux, d'attirer des investissements dans les infrastructures touristiques, tout en développant de nouveaux produits selon les tendances. Parallèlement, le secteur a activement appliqué les technologies de l'information et la transformation numérique pour améliorer l'expérience des visiteurs ainsi que l'efficacité des activités commerciales touristiques.

L'année 2025 marque également les efforts inlassables de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam dans la promotion du tourisme vers l'Europe, la Russie, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Australie, la République de Corée et le Japon ; la promotion de l'image du tourisme vietnamien à travers le cinéma au Festival de Cannes. La mise en œuvre efficace du programme de stimulation touristique avec le message "Vietnam - Voyager pour aimer", les activités dans le cadre de l'Année nationale du tourisme - Huê 2025, les Prix du tourisme du Vietnam (Vietnam Tourism Awards 2025)... ont également contribué à stimuler la croissance du nombre de visiteurs nationaux et internationaux.

En 2025, le tourisme vietnamien a continué d'être honoré par de nombreux prix internationaux prestigieux. L'ONU Tourisme a annoncé les villages de Lô Lô Chai et de Quynh Son récompensés par la distinction "Best Tourism Villages" ; le Vietnam a été honoré pour la 6e fois comme "Première destination patrimoniale mondiale" et a remporté pour la 7e fois le titre de "Première destination d'Asie" aux World Travel Awards (WTA) 2025. Le plateau calcaire de Dông Van a été distingué comme "Première destination culturelle régionale du monde 2025" ; Môc Châu a été honoré pour la 3e fois comme "Première destination naturelle régionale du monde" ; Tam Dao a été pour la 4e fois la "Première destination urbaine mondiale 2025" ; Phu Quôc a été honoré pour la 4e fois comme "Première destination insulaire naturelle au monde en 2025"... Ces réalisations ont confirmé la position du tourisme vietnamien sur la carte mondiale et créé une motivation importante pour la phase suivante.

Le directeur général de l’Autorité nationale du Tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a affirmé qu'avec l'implication résolue du gouvernement, des ministères, des localités et de la communauté des affaires, le tourisme vietnamien s'était vigoureusement redressé. Selon les prévisions, en 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam atteindra environ 21,5 millions, dépassant le niveau d'avant la pandémie ; les touristes nationaux atteindront environ 135,5 millions. Les recettes totales pourront dépasser le cap de 1 quadrillion de dôngs, avec une contribution directe au PIB estimé à 8,8%, confirmant la position importante du secteur dans la croissance du pays.

En 2026, ce secteur se fixe des objectifs très élevés, à savoir accueillir 25 millions de visiteurs internationaux, servir 150 millions de touristes nationaux et atteindre des recettes totales d'environ 1,1 quadrillion de dôngs. Le directeur général Nguyên Trung Khanh est convaincu qu'avec la détermination du gouvernement, la coordination intersectorielle, le dynamisme des localités et l'accompagnement des entreprises, le tourisme vietnamien accélérera, fera une percée et se développera de manière durable, visant à devenir un secteur économique de pointe, contribuant à élever la position du Vietnam sur la carte touristique mondiale.

VNA/CVN