Hung Yên et Hai Phong misent sur le patrimoine pour un tourisme durable

Dans le contexte où le tourisme vietnamien opère une transition stratégique vers un développement durable basé sur la valorisation des ressources culturelles, les provinces septentrionales de Hung Yên et de Hai Phong s'affirment comme des pôles à fort potentiel grâce à la richesse exceptionnelle de leur patrimoine.

Dotées de milliers de sites historiques, de monuments religieux ancestraux et d'un héritage architectural singulier, ces deux localités disposent de bases solides pour développer des produits touristiques profonds, identitaires et différenciés. Toutefois, pour transformer le patrimoine en un véritable levier de "soft power" au service du développement socio-économique, elles doivent encore surmonter d'importants défis à travers des stratégies de long terme.

L'une des principales difficultés réside dans l'insuffisante synchronisation des infrastructures touristiques et le manque de connectivité entre les sites. Selon Bùi Thi Luong, directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hung Yên, bien que la province compte plus de 3.700 monuments, leur taille modeste et leur implantation au cœur de zones résidentielles rendent complexe la conception de circuits touristiques cohérents et fluides. À cela s'ajoute une dégradation préoccupante du patrimoine : entre 2021 et 2025, plus de 210 sites ont dû faire l'objet de travaux de restauration, illustrant l'urgence de préserver ces vestiges face à l'épreuve du temps et aux effets d'une urbanisation rapide.

La ville portuaire de Hai Phong est confrontée à des problématiques similaires, notamment en matière de conservation de son patrimoine architectural colonial. Malgré la présence de centaines de villas françaises centenaires, les investissements demeurent insuffisants pour structurer une chaîne de produits touristiques compétitive. Les initiatives récentes - circuits nocturnes, randonnées urbaines - peinent encore à se distinguer dans un paysage touristique fortement concurrentiel. Le déficit de ressources humaines qualifiées capables de raconter l'histoire des lieux, ainsi qu'une promotion internationale encore limitée, freinent également l'attractivité de la destination.

Face à ces enjeux, des programmes et projets d'envergure ont été engagés afin de revitaliser le secteur. Hung Yên a ainsi déployé le modèle "Route du patrimoine - Un voyage, plusieurs destinations", reliant des sites emblématiques tels que Phô Hiên, la pagode Keo et divers villages d'artisanat traditionnel. Un investissement de 120 milliards de dôngs (environ 4,56 millions de dollars) a été alloué à la période 2023–2025 pour la restauration de l'ensemble monumental spécial de Phô Hiên.

Parallèlement, la province intègre des technologies innovantes - réalité augmentée et réalité virtuelle - afin de moderniser l'expérience des visiteurs et d'accroître l'interactivité des parcours culturels.

De son côté, Hai Phong oriente sa stratégie vers le développement du tourisme urbain et de l'économie nocturne à l'horizon 2030. En 2024, la promotion de l'archipel de Cat Bà, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur la chaîne internationale CNN a marqué une étape importante dans son rayonnement international. De nouveaux circuits thématiques, axés sur les figures historiques des dynasties Trân ou sur les lignées spirituelles bouddhistes, sont également en cours d'élaboration.

Pour lever les derniers freins, les autorités locales renforcent la coopération avec les organisations, les entreprises touristiques et les provinces voisines, afin de concevoir des forfaits touristiques intégrés et d'améliorer la qualité des services et de l'accueil.

Selon les experts, le patrimoine de Hung Yên s'inscrit dans l'héritage de la civilisation du fleuve Rouge, marqué par l'ancien port marchand, des communautés établies de longue date ainsi qu'un dense réseau de temples, pagodes et villages de métiers. À l'inverse, celui de Hai Phong reflète une identité de ville portuaire, mêlant architecture coloniale française, histoire moderne et croyances maritimes populaires. Cette complémentarité constitue un socle propice à une coopération renforcée, avec la mise en place de circuits reliant Hanoï, Hung Yên et Hai Phong, ou encore d'itinéraires patrimoniaux et spirituels. Fondé sur une approche stratégique et respectueuse des identités locales, le tourisme patrimonial permet progressivement aux deux localités d'affirmer leur rôle dans le développement socio-économique.

