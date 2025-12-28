Les sites touristiques emblématiques de Huê mis en avant dans le monde entier

Plusieurs des sites touristiques les plus emblématiques de Huê, dont le Palais impérial et le tombeau du roi Tu Duc, ont été mis en avant par CNN dans le cadre d'une campagne promotionnelle visant à faire connaître les trésors culturels de la ville au monde entier.

Une vidéo de 30 secondes présentant ces sites a été diffusée sur la chaîne de télévision CNN dans des émissions telles que The Lead, First Move et CNN Newsroom, ainsi que sur les réseaux sociaux du réseau.

En seulement cinq jours, la vidéo a cumulé environ 1,4 million de vues et plus de 36.000 partages, soulignant ainsi la force de son message et l'intérêt croissant du public international pour Hué en tant que destination touristique unique.

CNN (Cable News Network), dont le siège social est aux États-Unis et qui a été fondée en 1980, touche aujourd'hui des audiences dans plus de 200 pays et territoires. Largement considérée comme l'un des médias les plus influents au monde, la chaîne CNN offre à Huê une visibilité sans précédent sur la scène touristique internationale grâce à son soutien.

Selon Trân Thi Hoài Trâm, directrice du département du tourisme de Huê, cette campagne s'inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner la ville à l'international.

"La promotion sur CNN est une étape stratégique pour asseoir la marque “Huê - ville patrimoniale, destination verte, attractive et haut de gamme” sur la carte touristique mondiale", a-t-elle expliqué.

Mme Trâm a ajouté que, face à la reprise rapide du secteur touristique vietnamien et à l'intensification de la concurrence pour attirer les visiteurs internationaux, cette campagne offre des opportunités considérables à l'ancienne capitale impériale.

S'appuyant sur la réputation et la vaste audience de CNN, l'image de Huê peut être diffusée auprès de millions de personnes à travers le monde, contribuant ainsi à renforcer sa position sur le marché international.

Immédiatement après le lancement de la campagne, le département du tourisme de la ville a perçu cette opportunité comme une occasion unique de transformer l'intérêt mondial en un nombre concret de visiteurs et en une valeur ajoutée à long terme.

Les efforts se concentrent désormais sur la construction d'un récit de marque cohérent, ancré dans la culture, la population et le patrimoine, tout en y intégrant des éléments contemporains tels que les arts créatifs, la gastronomie et le tourisme vert. Parallèlement, la ville s'attache à améliorer la qualité de son offre et à créer des expériences uniques pour les voyageurs.

Le dynamisme de Huê est renforcé par son rôle de ville hôte de l'Année nationale du tourisme 2025, durant laquelle elle a accueilli plus de 6,3 millions de visiteurs - une hausse de près de 160% par rapport à 2024.

La promotion sur CNN s'inscrit dans une stratégie de communication externe à long terme, déployée de 2026 à 2030, et vise à consolider les liens touristiques internationaux, les partenariats régionaux et la collaboration public-privé.

"Huê espère non seulement attirer davantage de touristes internationaux, mais aussi confirmer son statut de destination patrimoniale riche d'identité, dynamique et durable", a déclaré Trân Thi Hoài Trâm.

