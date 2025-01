L'agriculture relève les défis et affiche une croissance élevée en 2024

Malgré les lourds dégâts causés par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi, le secteur de l'agriculture a enregistré une forte croissance en 2024. Le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques a atteint 62,5 milliards d'USD, soit une hausse de 18,7% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, l'excédent commercial de ce secteur s'est établi à 17,9 milliards d'USD (+46,8%).

Photo : VNA/CVN

Ces résultats ont été soulignés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information. Il a également mis en lumière l'importance de cette année en tant que période charnière pour l'achèvement du Plan de développement socio-économique 2021-2025.

Le ministre a attribué ces réussites aux efforts combinés des agriculteurs, des entreprises et de tous les acteurs impliqués dans le secteur agricole et du développement rural. Ces performances reflètent non seulement la résilience face aux défis climatiques, mais aussi le potentiel de développement durable pour les années à venir.

Les réussites du secteur agricole en 2024 reflètent également le dynamisme des localités, qui ont transformé leur approche de la production agricole en une stratégie axée sur l'économie agricole. Cette évolution a permis de renforcer la compréhension des agriculteurs selon laquelle la production doit être orientée par les exigences du marché.

Les localités ont joué un rôle clé non seulement en guidant la production, mais aussi en assurant une meilleure connexion avec les marchés. Cette approche proactive a permis de supprimer les goulots d’étranglement dans la chaîne de production et de distribution, favorisant ainsi une croissance plus équilibrée et durable.

En 2024, de nombreux festivals et foires commerciales ont été organisés dans différentes régions pour promouvoir les produits agricoles. Des événements majeurs ont eu lieu dans des localités telles que Son La, Hung Yên, Hai Duong, ainsi que dans les régions des hauts plateaux du Centre et du Sud-Est. Ces initiatives ont contribué à dynamiser les échanges commerciaux, à valoriser les produits locaux et à renforcer leur présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Le ministre a mis en avant l’importance de la coordination étroite entre les ministères, les secteurs, les localités, les associations industrielles et les agriculteurs dans la stratégie de développement des marchés agricoles. Il a souligné la nécessité de renforcer les marchés traditionnels tout en travaillant activement à l’ouverture de nouveaux débouchés.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a poursuivi ses efforts pour promouvoir le commerce et élargir l'accès des produits vietnamiens à de nouveaux marchés. Ces initiatives incluent la suppression des barrières techniques et commerciales à travers des négociations bilatérales et multilatérales, la consolidation des marchés traditionnels et des grandes destinations d'exportation, notamment la Chine, les États-Unis, l'Union européenne (UE), la Russie, le Brésil, le Japon et la République de Corée, l'exploration de nouveaux marchés potentiels, notamment dans le secteur des produits Halal, pour les pays musulmans, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Bien que le secteur agricole fasse face à de nombreux défis, il recèle un potentiel immense et suscite un optimisme légitime, a estimé le ministre. Jusqu’à présent, sa croissance a largement dépassé l’objectif de l’ensemble de la période 2021-2025. Le secteur agricole doit orienter ses tâches pour le prochain mandat afin d’accélérer et de réaliser de nouvelles percées dans l’ère de progrès national.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a choisi comme thème pour l'année 2025 : "Adaptation flexible - Libération des ressources - Accélération des percées". Ce thème ne se limite pas à un simple message d’action, mais reflète également la ferme détermination de l’ensemble du secteur à relever les défis et à saisir les opportunités pour atteindre de nouveaux sommets.

L’adaptation flexible est le moyen de surmonter les difficultés et de profiter de nouvelles opportunités. La libération des ressources internes et externes est la force motrice de la croissance et du développement durable. L’accélération des percées vise à aller loin et à affirmer progressivement la position des produits agricoles nationaux.

VNA/CVN