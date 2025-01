Bà Ria-Vung Tàu

Croissance économique de Bà Ria-Vung Tàu au plus haut depuis dix ans

>> Bà Ria-Vung Tàu mise sur les ports et la logistique pour doper sa croissance

>> Indice provincial de l'innovation en 2024 : Bà Ria-Vung Tàu dans le Top 10





Photo : CTV/CVN

L'information a été communiquée par Pham Viêt Thanh, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bà Ria-Vung Tàu, lors de la 24e session du Conseil populaire de la province (VIIe législature, mandat 2021-2026) tenue le 5 décembre.

Selon M. Thanh, le GRDP (hors pétrole et gaz) a progressé de 11,72%, un taux supérieur aux prévisions et atteignant un sommet en dix ans. Par ailleurs, le revenu moyen par habitant dépasse désormais 9.000 USD par an.

Les recettes fiscales provinciales ont atteint 108,54% des prévisions, avec une augmentation de près de 8% par rapport à l’année précédente. Les indices de production industrielle (hors pétrole et gaz) ont grimpé de 12,91%, tandis que les investissements nationaux et étrangers ont doublé par rapport à l’année précédente.

Photo : CTV/CVN

Au cours de l’année, la région a organisé avec succès quatre événements de portée nationale et régionale, parmi lesquels un forum sur la logistique, la commémoration du 60e anniversaire de la victoire de Binh Gia, une conférence de coordination pour la région du Sud-Est, ainsi que des événements liés aux énergies pétrolières et éoliennes offshore.

"Ces événements majeurs ont non seulement confirmé la position stratégique de Bà Ria-Vung Tàu dans le développement économique du pays et de la région, mais ont également offert l’opportunité de promouvoir son image, de renforcer la coopération internationale et d’attirer davantage de projets d’investissement pour la province", a affirmé M. Thanh.

Le tourisme en pleine reprise

D’après le rapport présenté lors de la session, pour 2024, 36 des 37 objectifs économiques et sociaux ont été accomplis. Le secteur touristique poursuit une reprise vigoureuse, accueillant plus de 16,1 millions de visiteurs (+13,11%). Parmi eux, plus de 4,9 millions ont séjourné dans des établissements, et les revenus issus des services d’hébergement ont progressé de 13,12%. Les exportations (hors pétrole brut et gaz) ont atteint plus de 5,647 milliards USD, tandis que les importations se sont élevées à environ 7,256 milliards USD.

Photo : VNA/CVN

Photos : VNA/CVN

En matière d’investissements publics, la province a finalisé des procédures d’investissement, lancé de nouveaux projets et procédé à des expropriations pour des infrastructures clés. Cela inclut notamment la route reliant l’autoroute Biên Hoà-Vung Tàu, ainsi que la modernisation et l’extension de la route côtière Vung Tàu-Binh Châu (route provinciale 994). Le taux de décaissement des investissements publics pour 2024 est estimé à 95,9%, un record pour la période 2021-2024.

Dans le domaine industriel, sept des 11 zones industrielles de la province sont actuellement en activité, attirant 31 projets secondaires pour un investissement total de 4.969 milliards de dôngs. La superficie des terrains loués atteint 95,98 ha sur un total de 161 ha, soit un taux d’occupation de 59,32%.

Photo : VNA/CVN

Le processus de transition numérique est bien avancé, avec un taux d’achèvement de 97,3%. Par ailleurs, la réforme administrative a permis de finaliser 38 des 58 missions prévues à fin septembre, le reste devant être achevé d’ici la fin de l’année.

Les secteurs de la culture, du sport, de la santé, de l’éducation et de la science et technologie continuent de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Mai Quynh/CVN