Certaines grandes entreprises de chaussures ont signé des contrats jusqu'à la mi-2025

Le Vietnam compte plus de 1.000 usines de chaussures, créant des emplois pour environ 1,5 million de personnes et représentant environ 8% du PIB national.

>> Commandes en forte hausse : un tremplin pour les exportations

>> Les produits vietnamiens s’avèrent plus compétitifs sur le marché mexicain

>> La chaussure vietnamienne devrait réaliser 27 milliards d'USD à l’export en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (LEFASO), actuellement, le Vietnam est le troisième producteur mondial de chaussures, après la Chine et l'Inde, avec 1,3 milliard de paires/an, soit une part de marché de 5,4%.

En outre, il est le 2e plus grand exportateur mondial de chaussures, juste après la Chine, avec 1,276 milliard de paires/an, soit une part de marché de 7,3%.

Actuellement, certaines grandes entreprises ont signé des contrats jusqu'à la mi-2025. L'objectif est que d'ici 2030, le chiffre d'affaires total des exportations vietnamiennes de chaussures et de sacs à main atteigne 38 à 40 milliards d'USD.

VNA/CVN