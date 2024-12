La mégapole du Sud affiche une croissance économique de 7,17% en 2024

La mégapole du Sud a enregistré en 2024 une croissance de 7,17% de son Produit intérieur brut régional (PIBR) par rapport à l’année précédente. Le secteur agricole, sylvicole et aquatique est en croissance de 0,12%. L’industrie a affiché une hausse de 6,89% et la construction, le commerce et les services (+7,7%).

Ces données ont été confirmées lors de la conférence récapitulative sur les missions de développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville en 2024 et les plans d’action pour 2025, organisée le 26 décembre par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Dans le secteur du commerce et des services, le chiffre d’affaires total des ventes au détail de marchandises et de services en 2024 a affiché une croissance constante, estimé à plus de 1.206.261 milliards de dôngs, soit une hausse de 10,7%. Les ventes au détail de marchandises ont augmenté de 11,0%, les services d’hébergement et de restauration de 9%, les services de voyage de 55%, et les autres services de 7,6%. La situation du marché des matières premières est restée stable, et la circulation des marchandises s’est déroulée de manière fluide.

Stimuler la demande

De nombreux centres commerciaux, supermarchés et magasins de détail ont lancé divers programmes promotionnels attractifs, proposant des prix compétitifs et une large gamme de produits à prix réduits pour stimuler la demande. Par ailleurs, la ville a poursuivi la mise en œuvre de programmes de stabilisation du marché des matières premières, visant à prévenir la flambée des prix des biens de consommation, en particulier des produits alimentaires de première nécessité.

Au niveau des exportations, le chiffre d'affaires total des entreprises de la ville via les postes frontaliers à l'échelle nationale en 2024 est estimé à 46 milliards d’USD, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2023. La structure des produits exportés continue d’évoluer positivement, avec une prédominance des produits industriels transformés, qui représentent 75 % du chiffre d’affaires à l’exportation. La réorientation des marchés d’exportation s’accentue vers les pays et territoires avec lesquels le Vietnam a conclu des accords de libre-échange. Par ailleurs, les produits des entreprises de la ville sont désormais présents dans 214 pays et territoires.

Des chiffres parlants

La valeur de la production agricole, forestière et halieutique en 2024 est estimée à 19 974,8 milliards de dôngs, en hausse de 0,4% par rapport à l’année précédente. Dans ce total, la production végétale s’élève à 5.206,4 milliards de dôngs, celle de l’élevage à 7.049,5 milliards, et celle de l’aquaculture à 5.988,3 milliards.

La superficie des cultures légumières a atteint 20.450 hectares, enregistrant une baisse de 6,0% par rapport à l’année précédente, avec une production de 602 048 tonnes, en recul de 4,0%. L’élevage laitier compte 33.225 vaches, soit une diminution de 10,8%, tandis que le cheptel porcin est de 110.158 têtes, en baisse de 17,9%. La superficie dédiée à la pisciculture ornementale dans la ville est d’environ 89 hectares, avec une production de 120,3 millions de poissons, en hausse de 9,4%.

En 2025, la mégapole du Sud se concentrera sur le développement d’une industrie moderne, la promotion de l’innovation, et la croissance rapide des industries de services à haute valeur ajoutée, qui constituent ses principaux atouts. Elle mettra l’accent sur le renforcement de l’économie numérique et de l’économie verte, ainsi que sur le développement d’une agriculture urbaine moderne et durable, intégrée à la restructuration agricole et à la construction de nouvelles zones rurales. La ville prévoit également d’améliorer l’environnement d’investissement et de renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville organisera et mettra en œuvre une planification conforme aux orientations de développement régional, afin de construire une économie urbaine durable, résiliente face au changement climatique. La ville s’efforcera également de promouvoir la construction d’infrastructures modernes et synchrones pour favoriser la connectivité régionale. Enfin, elle poursuivra l’élaboration d’une gouvernance numérique efficace, tout en renforçant la transformation numérique au sein des entreprises et de la communauté.

Texte et photo : Truong Giang/CVN