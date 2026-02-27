L'OCI en réunion d'urgence pour rejeter l'expansion des colonies israéliennes

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a rejeté jeudi 26 février l'expansion des colonies israéliennes lors d'une réunion d'urgence de son comité exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, l'organisation a fermement condamné les mesures prises par Israël pour étendre ses colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés.

Lors de cette réunion ont également été dénoncés les propos de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et la décision de l'ambassade américaine de fournir des services consulaires aux colons israéliens en Cisjordanie occupée. De telles mesures ont encouragé le contrôle d'Israël sur les terres palestiniennes et arabes, ont affirmé les MAE.

Les participants ont appelé à faire avancer la mise en œuvre du plan annoncé par le président américain Donald Trump, notamment en passant à sa deuxième phase, parvenant à un cessez-le-feu global et durable, garantissant le retrait complet des forces israéliennes et facilitant l'acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.

La réunion a exprimé son appui à l'État de Palestine dans ses efforts de relèvement et de reconstruction et réaffirmé l'unité du territoire palestinien, comprenant à la fois la bande de Gaza et la Cisjordanie.

Il a été décidé lors de la réunion que des mesures politiques et juridiques pour contester les politiques israéliennes seraient prises. L'OCI a appelé la communauté internationale à protéger le peuple palestinien et réitéré son soutien aux efforts visant à tenir Israël responsable de ses violations présumées.

La réunion a exprimé sa profonde préoccupation face à la montée des tensions et à la rhétorique de plus en plus affirmée au Moyen-Orient, notamment les menaces présumées de recours à la force contre l'Iran et le renforcement des forces militaires offensives.

L'escalade des tensions militaires pourrait avoir des conséquences graves et imprévisibles pour la paix et la sécurité régionales et mondiales, ainsi que des répercussions négatives sur la stabilité économique, la sécurité énergétique et les perspectives de développement des économies émergentes, a-t-elle averti.

Xinhua/VNA/CVN