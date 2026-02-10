Le chef de l'ONU réaffirme que toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont illégales

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a réitéré lundi 9 févrrier que toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée - y compris à Jérusalem-Est - ainsi que leur régime et leurs infrastructures étaient illégales, et constituaient une violation flagrante du droit international.

Photo : AFP/VNA/CVN

Stéphane Dujarric, le porte-parole de M. Guterres, a déclaré dans un communiqué que le secrétaire général était profondément préoccupé par la récente décision du cabinet de sécurité israélien d'autoriser une série de mesures administratives et coercitives dans les zones A et B de la Cisjordanie occupée.

"Il avertit que la situation actuelle sur le terrain, y compris cette décision, compromet les perspectives d'une solution à deux États", selon le communiqué.

"De telles actions, y compris la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé, sont non seulement déstabilisatrices, mais aussi illégales, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice", a ajouté le communiqué.

Le secrétaire général appelle Israël à revenir sur ces mesures, et demande à toutes les parties concernées de préserver la seule voie possible vers une paix durable - une solution négociée à deux États, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et au droit international.

Xinhua/VNA/CVN