14 pays condamnent l'approbation de la création de nouvelles colonies israéliennes en Cisjordanie

Quatorze pays dont la France, ont condamné l'approbation par le cabinet de sécurité du gouvernement israélien de la création de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi 24 décembre le ministère français des Affaires étrangères.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration conjointe publiée par le Quai d'Orsay, les 14 pays, soit l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Irlande, l'Islande, le Japon, Malte, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni, rappellent que cette action unilatérale israélienne, qui s'inscrit dans l'intensification générale de la politique de colonisation de la Cisjordanie, "constitue une violation du droit international et risque d'alimenter l'instabilité".

Cette action risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, et nuit aux perspectives de paix et de sécurité durables dans l'ensemble de la région, note la déclaration.

Les pays signataires ont réitéré leur opposition à toute forme d'annexion ainsi qu'au développement de la politique de colonisation, et appelé Israël à revenir sur sa décision. Ils ont exprimé leur détermination à soutenir le droit à l'autodétermination des Palestiniens et leur attachement à une paix "globale, juste et durable", tout en réaffirmant qu'il n'y a pas d'autre solution que la "solution négociée des deux États".

Xinhua/VNA/CVN