RD Congo : la frontière avec le Burundi rouvre, "les gens traversent"

Le poste frontière de Kavimvira, entre le Burundi et la République démocratique du Congo, a rouvert lundi 23 février après plus de deux mois de fermeture. Cette réouverture intervient après le retrait du groupe armé M23 de la cité stratégique d'Uvira, dans le Sud-Kivu.

Le poste frontière de Kavimvira, situé sur les rives nord du lac Tanganyika entre Bujumbura et la cité congolaise d'Uvira, a rouvert lundi 23 février à 8h00 heure locale après plus de deux mois de fermeture. Ce passage vital pour l'économie de la région avait été fermé en décembre 2025 à la suite d'une offensive du groupe armé antigouvernemental M23 sur Uvira, dans la province orientale du Sud-Kivu.

L'est de la RDC est ravagé par trente ans de conflits et en proie à une nouvelle flambée de violence depuis la résurgence du M23 en 2021, soutenu par Kigali et son armée. L'offensive lancée en décembre aux portes de Bujumbura, capitale économique du Burundi, visait selon des spécialistes à priver Kinshasa du soutien de l'armée burundaise, ce qui avait conduit le Burundi à fermer sa frontière.

En janvier 2026, le M23 a retiré ses dernières troupes d'Uvira, répondant selon lui à une demande américaine, et l'armée congolaise a annoncé reprendre le contrôle de la cité lacustre dans la foulée. Durant la fermeture, les échanges s'étaient néanmoins poursuivis entre les deux pays à travers le lac Tanganyika.

Une région enclavée dépendante des importations

Uvira et sa région enclavée dépendent fortement des vivres, médicaments, matériaux de construction et véhicules importés depuis le Burundi voisin, a fortiori depuis que le M23 a pris le contrôle de la capitale provinciale Bukavu en février 2025. L'accès au marché congolais est également essentiel pour l'économie burundaise, selon des spécialistes de la région.

"La frontière est rouverte à partir de ce lundi matin, les gens traversent", a déclaré Jean-Jacques Purusi, gouverneur de province du Sud-Kivu.

"La frontière est rouverte depuis ce matin à 08h00, on voit beaucoup de Congolais qui retournent chez eux", a indiqué un agent du Commissariat général des migrations (CGM), la police aux frontières burundaises, sous couvert de l'anonymat.

Les autres postes frontières entre la RDC et le Burundi, situés le long de la plaine de la Ruzizi où le M23 est toujours déployé après son retrait d'Uvira en janvier, sont toujours fermés, selon ces sources.

Plus de 80.000 réfugiés dans des camps saturés

Plus de 80.000 personnes ont fui au Burundi depuis l'offensive du M23 sur Uvira, selon les Nations unies. Nombre de ces réfugiés s'entassent dans des camps saturés, où le choléra a fait au moins huit morts fin décembre.

"Beaucoup parmi nous veulent retourner chez nous au Congo car nous vivons dans des conditions inhumaines, mais nous sommes coincés ici pour le moment", a déploré lundi 23 février auprès de l'AFP un habitant du camp de réfugiés de Busuma, situé au Burundi, sous couvert de l'anonymat. "Pour le moment, les responsables du camp ne nous ont rien dit sur ce qui va se passer", a-t-il ajouté.

Interrogé par l'AFP, le gouverneur de la province du Sud-Kivu a affirmé qu'une décision serait prise "bientôt" concernant le retour des réfugiés au Burundi.

L'offensive du M23 sur Uvira avait provoqué un regain de tensions entre le Rwanda et le Burundi, allié de Kinshasa, qui a déployé des milliers de soldats aux côtés de l'armée congolaise dans l'Est de la RDC.

Quelque 5.000 militaires burundais sont toujours déployés dans les plateaux du Sud-Kivu montagneux, en soutien aux forces de Kinshasa qui y affrontent le M23 et des milices alliées, selon des sources militaires burundaises.

