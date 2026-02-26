Les États-Unis autorisent la revente de pétrole vénézuélien à Cuba

>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux nouvelles mesures tarifaires américaines contre Cuba
|Le pétrolier Ocean Mariner, battant actuellement pavillon libérien, arrive au port de La Havane, le 9 janvier.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le bureau a déclaré qu'il mettrait en œuvre une "politique d'octroi de licences favorable" à l'égard des demandes de licence spécifiques visant à obtenir l'autorisation de revendre du pétrole d'origine vénézuélienne à Cuba.
Cette "politique d'octroi de licences favorable" concerne les transactions comprenant les exportations à des fins commerciales et humanitaires à Cuba et d'autres transactions dans le secteur privé cubain, selon l'OFAC.
Les transactions impliquant ou bénéficiant à des personnes ou entités associées à l'armée cubaine, aux services de renseignement ou à d'autres institutions gouvernementales ne seraient pas couvertes par cette politique favorable en matière d'octroi de licences, a déclaré l'OFAC.
Les États-Unis ont qualifié Cuba de "menace inhabituelle et extraordinaire" pour la sécurité nationale et affirmé qu'ils empêcheraient Cuba de recevoir du pétrole vénézuélien suite à l'opération militaire de janvier lors de laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé, et ont pris le contrôle des exportations pétrolières du Venezuela suite à ce raid militaire.
Le 29 janvier, le président américain Donald Trump a signé un décret menaçant d'imposer des droits de douane sur les marchandises exportées vers les États-Unis en provenance des pays fournissant du pétrole à Cuba.
Xinhua/VNA/CVN