Les MAE iranien et omanais se rencontrent en amont du 3e cycle de négociations Iran - États-Unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré le 25 février au soir son homologue omanais, Badr al-Busaidi, en amont de la nouvelle série de pourparlers indirects sur le nucléaire entre Téhéran et Washington prévue le 26 février à Genève.

La rencontre a eu lieu peu après l'arrivée de M. Araghchi dans la ville suisse, marquant le début effectif du troisième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, selon un communiqué publié le 26 février au matin par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Au cours des discussions, M. Araghchi a exposé la position de l'Iran sur la question nucléaire et la levée des sanctions américaines, transmettant les points de vue et les considérations de Téhéran à la partie omanaise.

Il a salué le rôle joué par Oman dans la facilitation du processus diplomatique en cours, soulignant que le succès des négociations dépendait du sérieux de l'autre partie et de sa capacité à éviter les actions et les déclarations contradictoires.

M. al-Busaidi a réaffirmé la volonté d'Oman de poursuivre ses bons offices et de soutenir les efforts visant à faire avancer la voie diplomatique. Il a salué l'engagement de l'Iran en faveur d'une approche diplomatique de la question nucléaire et a exprimé l'espoir que les négociations aboutiraient à des résultats satisfaisants.

Le troisième cycle de négociations intervient dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les États-Unis suite au renforcement militaire américain en Asie de l'Ouest. Les premier et deuxième cycles de négociations se sont tenus plus tôt dans le mois à Mascate et à Genève.

