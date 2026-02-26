Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions visant les ventes de pétrole et la production d'armes de l'Iran

L'administration américaine a imposé le 25 février des sanctions à plus de 30 personnes, entités et navires impliqués dans des ventes illicites de pétrole et la production de missiles balistiques et d'armes conventionnelles de pointe par l'Iran.

Annoncées dans un communiqué du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor, ces mesures visent douze navires ainsi que leurs propriétaires et exploitants.

Ces sanctions ciblent également plusieurs réseaux permettant au Corps des Gardiens de la Révolution islamique et au ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées d'Iran de se procurer les matières premières et les machines sensibles nécessaires à la reconstitution des capacités de production de missiles balistiques et d'armes conventionnelles de pointe du pays, ou encore d'exporter des drones en grand nombre vers des pays tiers, a précisé le communiqué.

En 2025, l'administration américaine a sanctionné plus de 875 personnes, navires et aéronefs dans le cadre de sa campagne de "pression maximale" contre l'Iran, a indiqué le communiqué. Le président américain Donald Trump a déclaré le 24 février qu'il ne permettrait jamais à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, et l'a accusé de développer des missiles potentiellement capables d'atteindre les États-Unis dans un avenir proche.

Une nouvelle série de négociations américano-iraniennes est prévue le 26 février à Genève. Elle devrait porter sur le programme nucléaire iranien, et plus particulièrement sur les niveaux d'enrichissement de l'uranium et sur l'allègement des sanctions.

De nombreux analystes estiment que cette nouvelle série de négociations pourrait constituer la dernière opportunité diplomatique avant une éventuelle opération militaire conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

