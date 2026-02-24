ONU : appel à un cessez-le-feu "immédiat, total et inconditionnel" en Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré lundi 23 février son appel à un cessez-le-feu immédiat, total et inconditionnel en Ukraine, la première étape vers une paix juste, durable et globale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration publiée à l'occasion du quatrième anniversaire de la crise le 24 février, le secrétaire général a déclaré que cette crise était "une tache sur notre conscience collective", et demeurait "une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales".

Plus la crise se prolonge, plus elle devient meurtrière, et ce sont les civils qui en subissent les conséquences les plus graves, a-t-il affirmé.

Pour être juste, la paix "doit être conforme à la Charte des Nations unies, au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, et respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a-t-il souligné.

"Les Nations unies restent prêtes à contribuer à tous les efforts déployés à cette fin", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN