L'Ukraine et les États-Unis concluent leurs discussions bilatérales à Genève

Les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis à Genève ont pris fin et les préparatifs sont en cours pour le prochain cycle de pourparlers, a déclaré jeudi soir 26 février le négociateur en chef ukrainien, Roustem Oumerov, sur le réseau social X.

Photo : Anadolu Agency/VNA/CVN

M. Oumerov, également secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a noté que l'objectif était de rendre la prochaine réunion trilatérale impliquant les États-Unis et la Russie "aussi substantielle que possible".

Lors des dernières réunions, une attention particulière a été accordée à la trajectoire économique de l'Ukraine et aux mécanismes de soutien à long terme. Avec l'équipe économique du gouvernement ukrainien et les partenaires américains, la partie ukrainienne a procédé à un examen détaillé d'un document sur le redressement de l'Ukraine, a précisé M. Oumerov.

Selon lui, les parties ont convenu que leurs équipes respectives continueraient à affiner le document, en mettant l'accent sur la reconstruction future et le plan d'investissement.

Les délégations ukrainienne et américaine ont entamé jeudi après-midi 26 février à Genève des discussions dans le cadre des efforts visant à mettre fin au conflit qui oppose depuis plusieurs années l'Ukraine et la Russie.

Les délégations ukrainienne, russe et américaine ont déjà eu deux sessions de négociations à Abou Dhabi les 23 et 24 janvier et les 4 et 5 février, suivis d'une autre à Genève les 17 et 18 février, sans parvenir à un accord sur les questions clés.

Xinhua/VNA/CVN