L'Iran déclare qu'il considérera toute attaque américaine comme un "acte d'agression"

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a averti lundi 23 février que toute attaque des États-Unis contre l'Iran, quelle que soit son ampleur, serait considérée comme un acte d'agression et entraînerait des conséquences.

>> Nucléaire : l'Iran ne "cédera pas aux demandes excessives", prévient son président

>> Iran et AIEA : un "engagement constructif" pour parvenir à un accord durable sur le nucléaire

>> Nucléaire : Oman confirme de nouveaux pourparlers entre les États-Unis et l'Iran

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Baghaï a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse hebdomadaire à Téhéran. Il a déclaré que si la reprise des négociations indirectes sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis conduisait à une guerre, les forces armées iraniennes apporteraient une réponse appropriée et se tiendraient prêtes à défendre le pays 24 heures sur 24.

Il a souligné que l'Iran était déterminé à suivre la voie diplomatique, ajoutant que l'Iran était en train de formuler son approche et espérait tenir une nouvelle série de pourparlers avec les États-Unis dans les prochains jours.

Par ailleurs, M. Baghaï a déclaré que l'Iran était prêt à tenir des pourparlers continus pendant plusieurs jours ou semaines, mais que mener des négociations à intervalles de dix jours ou deux semaines n'était pas l'approche privilégiée par Téhéran.

L'agence de presse officielle IRNA a cité les propos du diplomate : "Nous n'avons aucun intérêt à prolonger le processus de négociation".

Les délégations iranienne et américaine ont tenu deux cycles de négociations indirectes sur le nucléaire à Mascate, la capitale d'Oman, et à Genève plus tôt ce mois-ci. Un nouveau cycle de négociations devrait avoir lieu jeudi 26 février à Genève.

La reprise du processus diplomatique intervient dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les États-Unis et de renforcement militaire américain dans la région du Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN