Réunion annoncée entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie début mars

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le 25 février que le prochain cycle de négociations entre les délégations ukrainienne, américaine et russe devrait avoir lieu début mars, ont rapporté les médias locaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

En amont de ces négociations, le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov, également secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, rencontrera le 26 février les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner, a déclaré M. Zelensky.

Cette réunion bilatérale portera principalement sur les préparatifs des prochains pourparlers trilatéraux, le plan de reconstruction de l'Ukraine et un éventuel échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, a-t-il ajouté.

Les délégations ukrainienne, russe et américaine ont déjà tenu deux cycles de négociations à Abou Dhabi les 23 et 24 janvier et les 4 et 5 février, suivis d'un autre cycle à Genève les 17 et 18 février.

Xinhua/VNA/CVN