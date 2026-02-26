France : le gouvernement Lecornu surmonte deux motions de censure sur sa stratégie énergétique

Le gouvernement français dirigé par le Premier ministre Sébastien Lecornu a survécu le 25 février à deux motions de censure déposées pour protester contre sa feuille de route énergétique, après leur rejet par les députés de l'Assemblée nationale.

Ces motions, déposées séparément le 23 février par La France Insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN), reprochaient au gouvernement d'avoir publié par décret la troisième Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3).

Selon l'Assemblée nationale, la motion de LFI a recueilli 108 voix, tandis que celle déposée par le RN a obtenu 140 voix, loin du seuil nécessaire pour renverser le gouvernement.

Les deux partis contestent la procédure retenue pour l'adoption de la PPE3. Ils estiment qu'en vertu du Code de l'énergie, un décret ne peut à lui seul établir un programme énergétique pluriannuel.

Le parti RN a également averti dans un communiqué que la PPE3 pourrait coûter au moins 300 milliards d'euros (environ 353,31 milliards de dollars), et représenter un risque majeur pour les finances publiques.

Après trois ans de débats soutenus et de nombreux reports, le gouvernement a finalement publié la PPE3 par décret le 13 février. Couvrant la période 2026-2035, ce plan donne la priorité au développement de l'énergie nucléaire, solaire et éolienne en mer d'ici 2035. Il fixe la stratégie énergétique de la France et trace la trajectoire vers la neutralité carbone à l'horizon 2050.

