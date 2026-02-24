Mexique : 27 membres des forces de sécurité tués dans des attaques de représailles du cartel de Jalisco

Des attaques de représailles lancées par le cartel de Jalisco Nouvelle Génération ont fait 27 morts parmi les forces de sécurité, a déclaré lundi 23 février lors d'une conférence de presse le secrétaire mexicain à la Sécurité et à la Protection des citoyens, Omar Garcia Harfuch.

Les autorités mexicaines ont recensé 27 attaques visant les forces de l'ordre. Parmi elles, six ont eu lieu dans l'État de Jalisco, dans l'Ouest du pays, où elles ont tué 25 membres de la Garde nationale, un gardien de prison et un employé du bureau du Procureur général de l'État.

M. Harfuch a précisé que 30 membres de groupes criminels organisés avaient également péri dans ces attaques.

Les forces armées mexicaines ont lancé dimanche 22 février une opération qui leur a permis de tuer le chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". En représailles, des membres du cartel ont incendié des véhicules et des commerces et bloqué des routes. Des écoles sont restées fermées lundi 23 février dans certains États.

Le gouvernement a dépêché des renforts à Jalisco et mis en place un centre de commandement national pour gérer la situation, a indiqué M. Harfuch.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a réaffirmé la détermination de son gouvernement à assurer la sécurité nationale et à reconstruire la paix.

