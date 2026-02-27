La troisième session de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis débute à Genève

Les délégations iranienne et américaine ont fait preuve jeudi 26 février d' "ouverture sans précédent aux idées et solutions nouvelles et créatives" lors de la dernière session de pourparlers indirects sur la question nucléaire, selon un communiqué du ministère omanais des Affaires étrangères publié sur le réseau social X.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a tenu une réunion jeudi à Genève avec l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, dans le cadre des négociations indirectes en cours entre l'Iran et les États-Unis, a indiqué le communiqué.

Il ajoute que la réunion a passé en revue les vues et propositions de la partie iranienne, ainsi que les réponses et questions de l'équipe de négociation américaine concernant les éléments clés du programme nucléaire iranien et les garanties requises pour parvenir à l'accord souhaité sous tous les aspects techniques et de contrôle.

M. al-Busaidi a déclaré que les efforts se poursuivent de manière intensive et constructive, alors que les négociateurs font preuve d'ouverture aux idées et solutions nouvelles et innovantes, tout en créant des conditions propices au progrès et à la conclusion d'un accord équitable soutenu par des garanties durables, selon le communiqué.

M. al-Busaidi a rencontré mercredi soir 25 février le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Genève, dans le cadre de la session de pourparlers en cours.

Xinhua/VNA/CVN