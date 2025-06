L’OCDE publie son rapport économique sur le Vietnam 2025

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances du Vietnam, en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont organisé le 20 juin à Hanoï, un séminaire pour rendre public officiellement le Rapport économique du Vietnam 2025 (OECD Economic Surveys : Viet Nam 2025).

À cette occasion, le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, a adressé un message de félicitations à l’événement. Il a salué les résultats remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique, mettant en avant la croissance rapide du pays, sa profonde intégration à l’économie mondiale ainsi que ses progrès significatifs dans la lutte contre la pauvreté. L’OCDE a affirmé son engagement à soutenir durablement le Vietnam dans la poursuite de ses objectifs de croissance.

Dans son discours d’ouverture, le représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné les relations de coopération fructueuses entre le Vietnam et l’OCDE. Il a rappelé la mise en œuvre efficace du Protocole d’accord (MoU) signé entre les deux parties ainsi que du Plan d’action pour le mettre en oeuvre pour la période 2022-2026. Le rapport publié constitue l’un des résultats concrets illustrant la diversité et la profondeur de cette coopération.

Le représentant du ministère a également salué les efforts des experts de l’OCDE, ainsi que le soutien actif des ministères et organismes vietnamiens concernés. Il a adressé un remerciement au gouvernement japonais pour son appui financier à l’élaboration du rapport, ainsi qu’à l’Australie, co-présidente du Programme pour l’Asie du Sud-Est (SEARP) de l’OCDE pour la période 2022-2025.

Le Rapport économique du Vietnam 2025 se penche sur les fondements macroéconomiques du Vietnam, l’impact de l’intégration internationale sur l’investissement étranger et le commerce, ainsi que les perspectives de transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il formule également plusieurs recommandations stratégiques visant à favoriser une croissance plus inclusive, transparente, durable et intégrée.

Parmi les principales recommandations figurent l’optimisation des outils macroéconomiques, l’adoption d’une politique budgétaire équilibrée, le renforcement du système monétaire, une allocation rationnelle des ressources ainsi que des réformes pour améliorer la sécurité sociale, la santé, l’éducation. L’OCDE encourage en outre le développement d’un marché d’échange de droits d’émission, le soutien aux énergies renouvelables, la valorisation des investissements de qualité, la protection de la propriété intellectuelle et l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre.

Une table ronde a conclu le séminaire, réunissant des représentants de l’OCDE, de la Banque asiatique de développement (BAD), de Deloitte Vietnam et de l’Institut Tony Blair pour le changement global. Les échanges ont porté sur les stratégies permettant au Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres, d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité et de renforcer des réformes institutionnelles et la bonne gouvernance pour améliorer l’efficacité du secteur public.

