Le Vietnam s’engage pour une collaboration approfondie entre l’OCDE et l’Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

S'exprimant en tant que représentante du Vietnam, coprésident du Programme régional Asie du Sud-Est de l’OCDE (SEARP) pour la période 2022-2025, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a présenté trois propositions d’orientation pour la coopération future : (1) soutenir les réformes économiques et promouvoir la croissance à travers la transformation numérique, la transition verte, l’innovation et les sciences et technologies, par le biais d'études, de recommandations et de programmes de renforcement des capacités adaptés à chaque pays ; (2) créer des opportunités pour que les pays d'Asie du Sud-Est coopèrent avec l'OCDE afin de contribuer à la construction d'un système de gouvernance mondiale équitable, transparent et efficace ; (3) promouvoir une approche bilatérale visant à rapprocher l’Asie du Sud-Est de l’OCDE et inversement, en renforçant la confiance et la compréhension mutuelle par un dialogue substantiel, en s’orientant vers le respect des normes de gouvernance de l’OCDE adaptées aux conditions et capacités de mise en œuvre des pays de la région, facilitant ainsi l’adhésion potentielle de certains d’entre eux à l’Organisation.

Dans le cadre du Forum, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a eu des rencontres avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, la première secrétaire adjointe au ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de l’Australie, Robyn Mudie, et l’ambassadeur Jun Shimmi, chef de la délégation du Japon auprès de l’OCDE.

Le secrétaire général de l’OCDE a affirmé sa disponibilité à soutenir le Vietnam. La diplomate australienne a salué l’initiative vietnamienne d’organiser un forum régional ministériel annuel et a apprécié le rôle moteur du Vietnam dans le programme SEARP. Les dirigeants ont félicité le Vietnam pour avoir brillamment assuré la coprésidence du Programme régional Asie du Sud-Est de l’OCDE.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a réaffirmé l’engagement du Vietnam à continuer de contribuer activement au SEARP et au partenariat OCDE - Asie du Sud-Est, tout en œuvrant à renforcer davantage les relations Vietnam - OCDE, en mettant l’accent sur l’élaboration d’un Programme national Vietnam - OCDE et une participation active aux mécanismes de l’Organisation.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, du 29 avril au 1er mai 2025, une réunion de consultation sur le Rapport économique du Vietnam s’est tenue au siège de l’OCDE à Paris, avec la participation directe de la vice-ministre Nguyên Minh Hang, ainsi que la participation en ligne du vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Hà, et de représentants des ministères concernés.

La vice-ministre a souligné que le rapport devait proposer une feuille de route adaptée aux conditions de développement du Vietnam, reflétant les orientations stratégiques du pays, notamment : enregistrer une croissance de plus de 8% en 2025, promouvoir les trois percées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, développer fortement les sciences et technologies, l’innovation, la transition numérique, renforcer le secteur privé comme moteur principal de l’économie et poursuivre une intégration internationale approfondie...

Le Rapport économique du Vietnam 2025, élaboré par l’OCDE, vise à fournir une évaluation complète de l’économie vietnamienne et à formuler des recommandations pour renforcer les fondements macroéconomiques, favoriser une croissance inclusive, une économie à faible émission de carbone et stimuler le commerce et l’investissement. Ce rapport est considéré comme une ressource précieuse pour l’élaboration des politiques économiques et sociales.

VNA/CVN