L'Italie lance une alerte rouge canicule pour quatre villes

>> Grèce : une nouvelle vague de chaleur avec des températures atteignant 40oC

>> Le "dôme de chaleur" continue de s'étendre en France

>> Roland-Garros : avec la canicule, Djokovic appelle à "repousser" les matches en soirée

Selon le ministère italien de la Santé, Rome, Florence, Turin et Bologne passeront le 28 mai au niveau d'alerte le plus élevé, l'alerte rouge, alors que les prévisions annoncent une nouvelle hausse des températures. Les autorités ont averti que la température ressentie dans les villes concernées pourrait grimper jusqu'à 35°C, ce qui présente des risques pour la santé de la population, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de pathologies préexistantes. Dans le cadre de l'alerte rouge, il a été conseillé aux habitants d'éviter toute exposition prolongée au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, entre 11h00 et 16h00, lorsque la chaleur extrême peut provoquer des coups de chaleur et des déshydratations. Le site météorologique italien iLMeteo a indiqué qu'un anticyclone africain s'était imposé de plus en plus largement sur le bassin méditerranéen, apportant des conditions de chaleur inhabituelles en Italie à la fin du mois de mai.

Xinhua/VNA/CVN