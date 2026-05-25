France

Le "dôme de chaleur" continue de s'étendre en France

La vague de chaleur inédite par sa précocité qui stagne sur la France depuis la fin de semaine dernière continue de s'étendre sur le territoire lundi 25 mai : 18 départements, dont Paris et sa petite couronne sont désormais placés en vigilance jaune canicule par Météo-France.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Cet "épisode de chaleur précoce et remarquable", selon la description de l'organisme public, s'explique par la présence sur la France d'un "dôme de chaleur", une zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

"Je vais fermer les volets. Je ne vais pas sortir cet après-midi", prévoit Danièle Dupont, 74 ans, sortie promener son chien dans les rues de Rennes lundi matin 25 mai.

Le thermomètre affiche déjà 27°C dans la capitale bretonne et la septuagénaire, ruisselante de sueur, cherche à se mettre à l'ombre, surprise par "une chaleur comme ça en mai…"

Dès dimanche midi 24 mai, le Finistère était placé en vigilance jaune canicule, le premier niveau d'alerte de ce dispositif, normalement activé seulement à partir du 1er juin.

"Il s'agit de la première vigilance jaune canicule activée en mai depuis la création du dispositif" en 2004, avait indiqué une porte-parole samedi 23 mai. Lundi 25 mai, la vigilance jaune canicule a été étendue à 18 départements jusqu'à mardi 26 mai, concentrés sur l'Ouest de la France et la capitale.

Des vagues de chaleur comme celle-ci sont amenées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier en raison du changement climatique, dont elles sont l'un des marqueurs, selon les climatologues. À 7h00, il faisait déjà 22°C à Brest, 21°C à Nantes et à Rennes, soit plus chaud qu'à Marseille et Toulouse (18°) ou Ajaccio (17°).

"Les maximales restent très élevées pour la saison, la chaleur s'étend encore plus au nord, avec quasiment partout plus de 30°C, excepté au bord de la Manche et sur les plages de Méditerranée. Il fait 30°C à 35°C sur la moitié Nord. Dans le Sud-Ouest, le mercure atteint 32°C à 36°C, tout comme dans la vallée du Rhône. Sur le reste du Sud-Est, on attend 29°C à 32°C", écrit Météo-France dans son dernier bulletin.

Dans l'après-midi, 34°C sont notamment prévus à Nantes et Rennes.

"Prudence" pour les sportifs

Des températures inhabituelles pour la saison sont aussi attendues lundi 25 mai au Royaume-Uni, avec 33°C prévus à Londres et 30°C à Cardiff.

Des records de température pour un mois de mai ont été battus dimanche 24 mai dans au moins dix stations, dont Bergerac (33,8°C), Noirmoutier (31,8°C, dépassant un record de mai 1995), et Brest (29,8°C), selon les données provisoires de Météo-France.

L'organisme météorologique prévient que cet épisode de chaleur précoce est "durable". Pour mardi 26 mai, il prévoit ainsi "une atmosphère très chaude pour cette époque de l'année" avec des températures maximales "le plus souvent comprises entre 30°C et 35°C degrés", voire "localement 36°C".

Côté qualité de l'air, Airparif anticipe pour mardi 26 mai un risque de dépassement du seuil d'information pour l'ozone en Île-de-France.

Le ministère des Sports a appelé dimanche soir 24 mai "à la plus grande vigilance dans la pratique sportive" et exhorté "l'ensemble des pratiquants, encadrants, organisateurs et structures sportives à la plus grande prudence".

Un bon sens pratiqué par Bernard Siffert, 66 ans, rencontré à Rennes par l'AFP : "On est obligé de décaler toutes nos activités. J’ai fait du footing hier, j'ai fait 15km à 7h au lieu de 10h habituellement", explique-t-il.

Durant le week-end, de trois jours en raison du lundi de Pentecôte, les coups de chaleur ont perturbé plusieurs manifestations sportives. À Paris, un participant à une course à pied est décédé dimanche 24 mai, tandis qu'à Maisons-Alfort, au sud de la capitale, une dizaine de personnes engagées dans des courses ont été hospitalisées en "urgence absolue", ont indiqué les pompiers.

Parmi les différentes conséquences de cet épisode de chaleur, des incidents ont été signalés dans plusieurs villes lors d'intervention des forces de l'ordre pour des ouvertures sauvages de bouche incendie, phénomène illégal : elles ont essuyé des jets de projectiles, notamment à Saint-Cyr (Yveslines), Vernouillet (Eure-et-Loir) ou encore Cholet avec à la clef une interpellation.

AFP/VNA/CVN



