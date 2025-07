Grèce : une nouvelle vague de chaleur avec des températures atteignant 40oC

Photo : AFP/VNA/CVN

La vague de chaleur revient en Grèce lundi 14 juillet, avec des températures comprises entre 37 et 40oC.

"Juillet a commencé avec une chaleur anormale, et la semaine prochaine s'annonce à nouveau très chaude, avec 37 à 40oC. Cette canicule devrait durer 7 à 8 jours, augmentant significativement la température moyenne de juillet", a-t-il précisé à l'agence ANA-MPA.

M. Lagouvardos a indiqué que juin 2025 a été l'un des mois les plus chauds des 16 dernières années dans presque toutes les régions du pays.

"Dans l'Ouest et le Nord de la Grèce, les températures ont dépassé la normale de plus de 2oC en moyenne, et de 1oC dans les Cyclades et en Crète. Néanmoins, juin a été le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré dans notre pays, après juin de l'année dernière, qui fut extrême avec des records historiques", a-t-il ajouté.

"Les premières observations montrent une accumulation de vagues de chaleur prolongées ces dernières années en Grèce, un phénomène observé depuis 4 à 5 ans. Mais il faut plus de temps pour déterminer s'il s'agit d'une tendance systématique", a expliqué le météorologue.

Il a toutefois averti : "Il ne faut pas se leurrer en pensant qu'une période chaude mais non extrême ne pose pas de problème".

Une étude menée par des chercheurs britanniques révèle que 2.300 décès liés à la chaleur ont été enregistrés dans 12 villes européennes entre le 23 juin et le 2 juillet, dont 1.500 attribuables au changement climatique.

Athènes en a compté 96 cas. Face aux fortes chaleurs, la Grèce ouvre des salles climatisées dans les installations sportives et interdit les travaux en extérieur l'après-midi.

Le 9 juillet, le ministère du Travail a ainsi interdit le travail en plein air entre 11h et 17h heure locale à Athènes et dans d'autres régions.

APS/VNA/CVN