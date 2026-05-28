Le nombre de cas d'hantavirus lié au navire de croisière MV Hondius passe à 13

>> Le Canada confirme un premier cas d'hantavirus

>> L'OMS ouvre son Assemblée annuelle sur fond d'hantavirus et d'Ebola

>> Ebola et l'hantavirus montrent que le monde demeure mal préparé, selon une experte

"L'Espagne a signalé un nouveau cas parmi les passagers placés en quarantaine, ce qui porte le nombre total de cas à 13", a précisé le chef de l'OMS sur son compte X. Aucun nouveau décès n'a été signalé depuis le 2 mai, le nombre total de décès restant donc de trois parmi les 13 cas recensés jusqu'à présent, selon M. Tedros. "La situation reste stable. Les passagers tombés malades reçoivent les soins nécessaires, tandis que les autres restent en quarantaine", a-t-il ajouté, notant que l'OMS est en contact étroit avec tous les gouvernements concernés. Auparavant, une épidémie d'hantavirus à bord du MV Hondius battant pavillon néerlandais avait suscité des inquiétudes. Toutefois, l'OMS a indiqué que le risque global pour le public restait faible et a recommandé que tous les passagers évacués fassent l'objet d'une surveillance sanitaire active pendant 42 jours à compter de la dernière exposition, que ce soit dans un centre de quarantaine désigné ou à domicile, la période de surveillance courant jusqu'au 21 juin.

Xinhua/VNA/CVN