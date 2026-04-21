Le Japon assouplit officiellement ses restrictions sur les exportations d'armement

>> Défense : l'UE finance à hauteur de 300 millions d'euros des achats conjoints d'armes

>> Japon : les jours de canicule qualifiés désormais de "cruellement chauds"

Le gouvernement japonais a officiellement révisé mardi 21 avril "les trois principes relatifs au transfert de matériel et de technologies de défense" ainsi que leurs directives d'application afin de permettre la vente d'armes à l'étranger, y compris celles dotées de capacités létales. Ces modifications ont été approuvées par le gouvernement et le Conseil national de sécurité, a rapporté l'agence de presse Kyodo News. Ces révisions suppriment les règles qui limitaient les exportations japonaises de matériel de défense à cinq catégories non militaires, à savoir le sauvetage, le transport, l'alerte, la surveillance et le déminage. À la place, les équipements de défense seront simplement classés en deux catégories, "armes" et "non-armes", selon qu'ils possèdent ou non une capacité létale. Si les révisions interdisent en principe l'exportation d'armes vers des pays en conflit, elles prévoient toutefois des exceptions "dans des circonstances particulières" tenant compte des besoins du Japon en matière de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN