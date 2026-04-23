Les Américains exhortés à quitter l'Iran après la réouverture de son espace aérien

>> Trente-cinq navires ont fait demi-tour en 36 heures dans le détroit d'Ormuz

>> Le chef de l'ONU salue la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Bureau des affaires consulaires du département d'État a invité les Américains à suivre de près les médias locaux pour se tenir informés et à contacter les compagnies aériennes commerciales pour obtenir des informations sur les vols au départ. L'avis précise que les ressortissants américains peuvent également quitter le pays par voie terrestre vers l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Turkménistan. Il déconseille toutefois de se rendre en Afghanistan, en Irak ou dans la zone frontalière entre le Pakistan et l'Iran. L'Iran a fermé son espace aérien suite au début des frappes conjointes américano-israéliennes le 28 février. Le pays a rouvert le 18 avril son espace aérien oriental aux vols internationaux, ouvrant la voie à une reprise partielle des opérations aéroportuaires. L'espace aérien iranien sera rouvert en quatre phases, a rapporté le 19 avril la chaîne de télévision publique iranienne IRIB, en citant un haut responsable de l'Organisation de l'aviation civile iranienne.

Xinhua/VNA/CVN