L'énergie solaire en tête de la croissance de l'approvisionnement énergétique mondial en 2025 (AIE)

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La production mondiale d'électricité solaire photovoltaïque a augmenté de 600 TWh en 2025, représentant plus de 25% de la croissance de l'approvisionnement énergétique mondial, selon un rapport publié lundi 20 avril par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Il s'agit de la première fois, depuis le début des relevés, que les énergies renouvelables modernes constituent le principal moteur de la croissance de l'offre énergétique mondiale. Au total, les énergies renouvelables et le nucléaire ont couvert près de 60% de la hausse de la demande énergétique. Selon le rapport, la demande mondiale d'énergie a progressé de 1,3% en 2025, un rythme légèrement inférieur à la moyenne des dix dernières années. Dans le même temps, la demande d'électricité a augmenté d'environ 3%, reflétant une hausse soutenue de la consommation dans les bâtiments, l'industrie, ainsi que dans les secteurs des véhicules électriques et des centres de données. Par ailleurs, la demande mondiale de pétrole n'a progressé que de 0,7%, ce qui traduit l'impact de l'essor continu des véhicules électriques, qui freine la croissance de la consommation de carburants routiers. Selon l'AIE, plus de 20 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde l'an dernier, en hausse de plus de 20%, représentant approximativement un quart des ventes mondiales de voitures neuves.

Xinhua/VNA/CVN