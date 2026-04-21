Le Canada annonce une augmentation du nombre de vols directs vers la Chine

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Le gouvernement canadien a annoncé lundi 20 avril une augmentation progressive du nombre de vols directs entre le Canada et la Chine, une mesure visant à favoriser la diversification commerciale et à renforcer les liens économiques bilatéraux. Selon un communiqué de presse de Transports Canada (ministère des Transports du gouvernement fédéral canadien), en vertu du nouvel accord, les compagnies aériennes canadiennes et chinoises sont désormais autorisées à augmenter progressivement le nombre de vols combinés directs pour passagers, à exploiter jusqu'à 20 vols tout-cargo par semaine et à bénéficier d'un accès réciproque à toutes les destinations dans chaque pays. "L'augmentation des vols passagers et cargo avec la Chine est une mesure très positive pour atteindre nos objectifs de diversification commerciale, tout en renforçant nos liens interpersonnels déjà solides", a déclaré Steven MacKinnon, ministre canadien des Transports. L'expansion des liaisons aériennes directes avec la Chine renforce les corridors commerciaux sur lesquels comptent chaque jour les exportateurs canadiens pour atteindre les marchés mondiaux, fait progresser l'objectif du Canada d'augmenter de 50% ses exportations vers la Chine, tout en contribuant à la croissance économique nationale à long terme du Canada, a déclaré le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu.

Xinhua/VNA/CVN