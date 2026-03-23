Moyen-Orient : La Grèce annonce des subventions sur les carburants et les engrais

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"Face à l'instabilité économique internationale", le gouvernement grec va introduire pour avril et mai un dispositif de subvention sur les carburants automobile et maritime, sur le diesel et sur les engrais, a précisé le dirigeant conservateur lors d'une allocution à la télévision. "J'annonce un ensemble de quatre mesures ciblées (...) Le soutien qu'elles impliquent s'adresse à presque l'ensemble de la population", a fait valoir M. Mitsotakis. La Grèce va ainsi mettre en place "une carte carburant numérique" qui pourra être utilisée dans les stations-service, les transports en commun ou les taxis. "Le montant moyen (de ce soutien) est estimé à 36 centimes par litre" d'essence, a précisé le Premier ministre. "Pour soulager les agriculteurs face aux hausses brutales du prix des engrais", Athènes va également subventionner à hauteur de 15% leurs factures d'engrais, a-t-il aussi annoncé. Les deux autres mesures ciblées concernent le transport maritime de voyageurs, un secteur important en Grèce en raison de sa géographie, et le diesel automobile.

AFP/VNA/CVN