L'Indonésie cherche 4,7 milliards de dollars d'économies face aux effets du conflit au Moyen-Orient

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La plus grande économie d'Asie du Sud-Est envisage également plusieurs mesures pour limiter l'utilisation de carburant, dont une journée de télétravail par semaine pour les fonctionnaires et certains employés du secteur public. Le gouvernement défend ses subventions sur les carburants, qui couvrent 30 à 40% du coût pour les consommateurs et représentent environ 15% du budget du pays. Les prix du gaz et du pétrole flambent en raison de la tension au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février. Dans une interview enregistrée la semaine dernière, le président Prabowo Subianto a déclaré que le gouvernement "mettait tout en oeuvre" pour réduire les coûts en limitant la consommation d'énergie et en stimulant la production d'énergies renouvelables, principalement solaire. Au cours de cet entretien, le porte-parole de la présidence Prasetyo Hadi a évoqué des économies de 80.000 milliards de roupies, un chiffre confirmé lundi 23 mars à l'AFP par la présidence.

AFP/VNA/CVN