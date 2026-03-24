Merz "reconnaissant" envers Trump d'avoir annoncé le report de frappes

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé le 23 mars sa reconnaissance envers le président américain, après sa décision de reporter des frappes contre les centrales électriques iraniennes et d'ouvrir la voie vers des discussions directes avec Téhéran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis reconnaissant que (Donald Trump) ait déclaré aujourd'hui qu'il reportait cela de cinq jours, et qu'il ait désormais aussi ouvert la possibilité de contacts directs et immédiats avec la direction iranienne", a déclaré le chancelier, lors d'une conférence de presse.

M. Merz, qui avait parlé le 22 mars au locataire de la Maison Blanche, a dit avoir alors exprimé à M. Trump sa "préoccupation" après que ce dernier eut fixé à 23h44 GMT le 23 mars un ultimatum exigeant de l'Iran qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, faute de quoi les centrales électriques du pays seraient bombardées.

M. Merz a pour sa part déclaré avoir proposé à M. Trump d'utiliser les contacts de l'Allemagne au Moyen-Orient pour "parvenir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu dans la région".

L'Allemagne, dont l'économie est en crise depuis trois ans, craint, comme une grande partie du monde, d'être précipitée dans une situation économique encore plus grave du fait de l'envolée des prix des hydrocarbures.

En cause, le blocage par Téhéran, depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur assaut, du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz.

AFP/VNA/CVN